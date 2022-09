+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA: des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re)composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Autre expo familiale: humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023)

+ MAIS ENCORE | En manque d’idée? N’hésitez pas à surfer dans notre page "agenda"bruxelloise: certaines sorties n’y ont pas de date de péremption

Combat entre Marsupilami et Goldorak

©Dupuis

Ne dites plus "Fête de la BD", mais "BD Comic Strip Festival". Qui pour la première fois après une escapade réduite sous covid, déménage du parc de Bruxelles vers Tour & Taxis. Au menu de ces 3 jours: une expo Goldorak, une autre autour des personnages d’Anne Simon (Aglaé) et ses thèmes brûlants d’actualité (féminisme, patriarcat, capitalisme…), un hypnotique "cherche et trouve"autour de Magritte, une plongée dans la Palombie du Marsupilami, 200 séances de dédicaces… On jettera aussi un œil curieux aux bulles venues d’Ukraine ou aux propositions de la trentaine d’auteurs et éditeurs indés. Sans oublier une virée au Centre Belge de la BD (CBBD, rue des Sables dans le Pentagone) pour les expos Naruto (lire ci-dessous) et Marsupilami. Ces deux héros sont d’ailleurs les nouveaux venus des indémodables ballons géants aux effigies de nos héros préférés.

+ "BD Comic Strip Festival ", du 9 au 11 septembre 2022 à Tour & Taxi, gratuit

Naruto, gros poisson de la BD

©CBBD

Saviez-vous que le "narutomaki"est une décoration culinaire japonaise blanche à base de pâté de poisson? Selon Wikipédia, il présente une spirale rose orangé en son centre et on le trouve souvent dans les nouilles ramens. Si vous ne connaissez pas cette spécialité du Soleil Levant, vous connaissez forcément le héros dont le prénom en découle: Naruto. La star du manga la plus populaire, née au Japon en 1999, est dans toutes les cours de récré et toutes les bibliothèques de Bruxelles et d’ailleurs. Et désormais aussi au musée puisque le CBBD (Centre Belge de la BD) lui consacre sa nouvelle expo événement. Celle-ci fête les 20 ans de la parution française de ce manga, toujours le plus vendu. De quoi en apprendre plus sur les meilleurs coups du ninja de Masashi Kishimoto. Et d’apprécier un coup de crayon devenu culte.

+ "Naruto, le ninja phénomène ", du 8 septembre au 13 novembre 2022 au CBBD, 20 rues des sables à 1000 Bruxelles, 5/12€, fermé le lundi

Les enfants pédalent dans leur ville

©Kidical Mass

Les groupes locaux bruxellois de la Kidical Mass se réunissent… en masse. Ça se passe ce dimanche depuis le Grand Hospice, dans le centre du Pentagone. Le principe: une promenade cycliste en massif peloton, enfants en VIP. Et donc à leur vitesse. L’ambition comme pour la grande sœur de la Critical Mass: prendre sa place dans le trafic (certes dominical) pour réclamer une ville davantage adaptée aux deux-roues. Et dans ce cas précis à l’échelle des plus jeunes mollets. Le rendez-vous se veut bon enfant: des activités pour les kets sont au programme dès 14h alors que les parents soigneront leur hydratation à la buvette. Ensuite: départ pour une promenade de 5km dans le centre bruxellois, escortés par la police, avant un retour au point de départ à l’heure du goûter. Des vélos-radios, un DJ, des remorques insolites et une boum achèveront l’après-midi. Et une glace est promise à tous.

+ "La Grande Kidical Mass à Bruxelles ", ce dimanche 11 septembre dès 14h au Grand Hospice à 1000 Bruxelles, gratuit

On lève le Rideau

©Rideau de Bruxelles

L’idée est excellente: le Rideau de Bruxelles organise une fête de quartier pour l’ouverture de sa saison 2022-2023. Ça se passe ce samedi 10 septembre à Ixelles. Le théâtre de Matonge invite artistes, voisins et commerçants pour une belle table d’hôtes tenue par les horecas des parages. Animations et ateliers (karaoké, danse, tatouage, échecs, château gonflable, jeux africains, contes, coin lecture…) sont prévus pour les plus petits et leurs parents. Surtout: on se faufilera en coulisses pour une visite au-delà de la scène. Chouette concept: ce sont les comédiens programmés qui serviront de guides. Avant de vous céder le dancefloor sous une boule à facettes géante.

+ "Fête d’ouverture de la saison du Rideau de Bruxelles ", ce samedi dès 12h, rue Goffart 7a à 1050 Ixelles

Tour du monde culinaire

©Brussels Food Festival

Ça va sentir bon sur le boulevard du Souverain ce week-end: Auderghem accueille en effet la 14e édition du Brussels Food Festival. Une trentaine de chefs et cuistots sont attendus durant trois jours. On annonce des tacos, des frites, des crêpes et galettes bretonnes, des croquettes, des burgers classiques, végé ou vegans, des empanadas, des cafés gourmands, des croque-monsieur, des baos, des nouilles, des glaces, des donuts et des pâtisseries. De quoi vous envoler autour du monde aussi puisque vous goûterez des spécialités du Pérou, de Corée, du Mexique, de la Réunion, du Japon, d’Arménie, du Vietnam, du Chili, du Cameroun ou d’Inde. Et vous apprendrez ce qu’est un "kurtos"…

+ "Brussels Food Festival ", ces 9, 10 (jusqu’à 23h) et 11 septembre 2022 (jusqu’à 21h) au boulevard du Souverain à 1160 Auderghem

Qui sera «le chien le plus sympa»?

©Commune de Schaerbeek

Trois grosses brocantes enfin sont à mettre à votre agenda ce week-end. Samedi 10 septembre d’abord, ça se passe à Saint-Josse. La chaussée de Louvain et ses environs s’ouvrent aux échoppes où doivent converger 200 brocanteurs. On y sera dès 9h. Si vous êtes dans le coin, piquez une tête jusqu’ à Plasky à Schaerbeek . Ce samedi 10 dès 8h, en plus de 250 marchands, s’y tient… le " concours du chien le plus sympa ". On n’en connaît pas les critères mais le jugement sera rendu entre 14 et 17h par les autorités communales, dont le Bourgmestre, accessoirement ministre et ami des chiens. Le lendemain dimanche 11 septembre, on termine le week-end au Flagey’Broc . Il réunit 250 exposants autour de la rue Malibran à Ixelles. Outre brocanteurs pros et amateurs, les commerçants aussi sont ouverts. Rendez-vous dès 9h.

Et encore de la bière

©BBP

Les festivals brassicoles se succèdent à Bruxelles. Ce week-end, c’est au tour du Brussels Beer Project d’inviter ses copains. Le Wanderlust revient donc sur le Vismet avec 14 brasseries artisanales. L’occasion de fêter le 9eanniversaire de la brasserie désormais anderlechtoise. Le BBP annonce ainsi 10 pays différents et 56 bières branchées aux pompes sous les façades de Sainte-Catherine. Parmi les étiquettes vedettes, citons Basqueland (Espagne), To Øl (Danemark), Kaapse (Pays-Bas), Wildflower (Australie) ou Birra dell’Eremo (Italie). Sans oublier les Hennuyers de Borinage et les riverains de La Jungle. Deux types de pass sont disponibles (19€ pour 6 bières et un verre ou 12€ pour 3 bières et un verre). Le dimanche sont prévues des activités pour les enfants. Et pour leurs parents puisque le BBP nous glisse que "des prix sont à gagner pour ceux qui goûteraient une bière de chaque brasserie". Voilà une bonne motivation.

+ « Wanderlust « , samedi 10 septembre 2022 de 14h à 22h et dimanche 11 septembre 2022 de 13h à 21h sur le Vismet, métro Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles