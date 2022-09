Trafic fort perturbé ce jeudi à Bruxelles en raison de la manifestation des taxis: le télétravail recommandé

Des participants de plusieurs pays seront présents. Le cortège partira de la gare du Nord vers 11h30 pour rejoindre le quartier européen. Il passera par le boulevard du Jardin botanique, le boulevard du Régent et la rue Belliard pour arriver au rond-point Schuman.

Des embarras de circulation sont à prévoir à partir de 8h, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Elle recommande aux usagers de laisser leur voiture au garage et de télétravailler s’ils le peuvent. Aux personnes qui devront tout de même se rendre dans la capitale en voiture, elle conseille d’éviter le secteur et celui de la Petite ceinture. Les tunnels Belliard, de Tervuren et du Cinquantenaire seront fermés en direction de la rue de la Loi. Les informations relatives au trafic seront partagées via Twitter.

La manifestation internationale du secteur des taxis fait suite à la révélation en juillet dernier des Uber Files, plus de 124.000 documents confidentiels datant de la période 2013-2017 divulgués par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et expliquant comment Uber a implanté son activité dans de nombreux pays. Les associations européennes de taxis demandent des enquêtes contre l’entreprise américaine, tant au niveau européen que national. Elles souhaitent que des mesures fortes et d’éventuelles sanctions soient prises.

Les documents montrent qu’Uber s’est trouvé des alliés au pouvoir, comme l’actuel président français Emmanuel Macron lorsqu’il était ministre de l’Économie en 2014 ou l’ex-commissaire européenne Neelie Kroes (2004-2014). La Néerlandaise aurait exercé du lobbying en 2015 et 2016 en secret pour Uber, alors que la Commission lui avait interdit explicitement de rejoindre le comité consultatif de la société américaine, en raison de la période de réserve qui s’impose à tous les commissaires sortants.

À Bruxelles, l’entreprise a eu recours à des pratiques douteuses afin d’échapper aux contrôles et déjouer autant que possible les enquêtes. Elle a ainsi fait appel à des détectives privés pour récolter des informations sur ses concurrents bruxellois, infiltré le système de clients mystères mis en place par le gouvernement ou encore saboté une perquisition.

"Ces délits peuvent concerner tous les niveaux de pouvoir, qu’ils soient exécutifs, législatifs ou administratifs", souligne le secteur des taxis. Celui-ci exige donc de la clarté au sujet d’Uber et demande un entretien avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager, le commissaire européen à l’Emploi et aux Droits sociaux Nicolas Schmit et la commissaire européenne aux Transports Adina V?lean.