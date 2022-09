Chasse au trésor dans les traces des «rangers» qui rechargent vos trottinettes: «Pour changer 10 à 20% de la flotte chaque jour, il faut de la condition» (photos)

Un bip strident résonne au fond d’une allée gravillonnée de Woluwe-Saint-Pierre. Konrad Kielbasa empoigne la trottinette qui clignote entre deux bosquets d’épineux, en bordure d’un terrain de sport. "Celle-là, on l’a sauvée. Elle n’avait plus que 2% de batterie. Si elle tombe à zéro, le système GPS ne sait plus la tracer". De plus, dans ce cas, la trottinette perd son frein moteur automatique et repart en roue libre. "Et alors bonne chance! On risque de la perdre. Elle pourrait être à 2m, on galère pour la retrouver".