Rudi Vervoort candidat à sa propre succession à Bruxelles: au PS aussi, ça sent la foire d’empoigne

Peu relayée par les socialistes sur les réseaux sociaux, cette annonce n’est pas le fruit d’une concertation au sein de la Fédération PS bruxelloise comme nationale. En interne, tout le monde assure que sa sortie semble "prématurée". Qu’il faut "attendre les élections internes au sein de la fédération bruxellois du PS", en 2023. "Rudi Vervoort adresse surtout un message à son président de Fédération Ahmed Laaouej", analyse un cadre du parti. "Il n’y a pas de consensus au sein du PS bruxellois tout simplement parce qu’il est beaucoup trop tôt", poursuit-il, remarquant que les attaques d’Ahmed Laaouej contre son propre ministre-président Vervoort se sont faites plus rares ces derniers mois. Et que, ces derniers mois, il est bien plus actif qu’en début de législature.

Alors, pourquoi être sorti du bois maintenant? "Rudi Vervoort ne pouvait pas dire qu’il n’est pas candidat, cela aurait alors créé un appel d’air, incité les candidats potentiels à se manifester, sans coordination au sein du parti. Souvenez-vous lorsque Charles Picqué a dit qu’il ne rempilerait pas, c’était assez compliqué ensuite."Rudi Vervoort aurait pu esquiver la question… "Oui mais, s’il se positionne aujourd’hui, c’est surtout pour montrer aux autres qu’il existe encore, qu’il pèse au sein du PS tant en sa qualité de chef du gouvernement mais aussi et surtout en termes de voix."L’Everois avait recueilli 16.889, premier score tous partis confondus, loin devant le second socialiste en termes de voix de préférence Rachid Madrane: 10833 voix.

Caroline Désir, Ahmed Laaouej, principaux concurrents

Ses concurrents ne sont quant à eux pas sortis du bois. Ils pourraient être nombreux. Les médias citent très volontiers Ahmed Laaouej et Caroline Désir, la ministre de l’Enseignement obligatoire en Fédération-Wallonie-Bruxelles. Sauf que le premier se voit peut-être plus un destin de ministre au fédéral, où il y est d’ailleurs très actif et réputé très compétent en tant que député à La Chambre. La seconde tient quant à elle son rang à l’Enseignement obligatoire. On a longtemps cité le nom de Philippe Close avant qu’il ne disparaisse des tablettes. Enfin, une personnalité comme Fadila Laanan et ses 10385 voix en 2019 pourrait elle aussi afficher quelques prétentions.

Un autre cadre rappelle que "cette législature est très compliquée. Il y a eu la crise Covid, maintenant la crise énergétique. Tandis que les plus gros chantiers ne s’accompliront qu’après 2024, comme Smartmove par exemple. Quitter l’équipe au milieu du gué, ça n’est pas rentable pour un élu."

Le positionnement de Rudi Vervoort fait écho aux récentes déclarations de candidatures bruxelloises dans les autres partis. On se rappelle Alexia Bertrand voici une quinzaine de jours. Une sortie là aussi en solo, pas soutenue par les libéraux bruxellois. La cheffe de groupe au parlement bruxellois adressait elle aussi un message à la présidence de son parti, Georges-Louis Bouchez (National) et David Leisterh (Bruxelles), quelques jours après l’annonce de l’arrivée d’Hadja Lahbib au MR – et donc forcément en bonne place sur la liste régionale bruxelloise. Pourtant adoubée en 2019 par Georges-Louis Bouchez comme tête de liste aux régionales de 2024, Alexia Bertrand s’est fait doubler par David Leisterh, qui a revu ses prétentions à la hausse et rêve, au regard des bons scores de son parti dans les sondages, de la ministre-présidence bruxelloise.

On se souvient encore de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), elle aussi candidate à sa succession mais sans concurrence. Quant aux Écolos Alain Maron et Zakia Khattabi, ils et elles s’échangent pour l’instant des politesses. Il est évident que chaque parti opère prépare très activement ses listes, place ses pions, renforce ses territoires les plus faibles. Mais en politique, la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui et tout peut aller très vite.