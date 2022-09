"Ce n’est pas la question que je me pose tous les matins en me rasant, ça, c’est clair. Je sais qu’il y a eu plusieurs expressions de candidatures pendant les vacances. Tout ça est fort sympathique mais d’abord, il y a l’action aujourd’hui et maintenant. Néanmoins, on ne peut pas s’empêcher de penser à moyen terme", a-t-il expliqué.

En août, l’actuelle cheffe de file du MR au Parlement bruxellois, Alexia Bertrand, avait ainsi fait acte de candidature à la ministre-présidence. À l’époque, Rudi Vervoort, qui aura 65 ans en 2024, maintenait encore le suspense sur sa décision tandis que les noms de Caroline Désir et d’Ahmed Laaouej étaient fréquemment cités à sa succession du côté du PS.