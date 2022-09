L'auditeur du Conseil d'État jugerait le plan de stationnement à Schaerbeek illégal

Un dossier en cours, mais qui tend sur sa fin. Depuis 2019, la commune de Schaerbeek a modifié son règlement de stationnement, rendant toute la commune payante de 9h à 21h du lundi au samedi. Une mesure qui n'a pas plus aux citoyens puisqu'une pétition de plus de 7 000 signatures et deux plaintes au Conseil d'État ont été enregistrées. Aujourd'hui, la balance pencherait vers les citoyens puisque l'auditeur jugerait le plan illégal peut-on lire ce matin chez nos confrères de SudInfo.