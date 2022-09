+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA: des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re)composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Autre expo familiale: humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023)

+ MAIS ENCORE | En manque d’idée? N’hésitez pas à surfer dans notre page "agenda" bruxelloise: certaines sorties n’y ont pas de date de péremption

Musique pour tous

Le festival des perruches

Le Forest Sounds revient à Forest. Depuis 2021, ce mini-festival d’un jour a déménagé du parc vers l’abbaye. C’est dans les vieux murs près de la place Saint Denis que se tient donc cette 6eédition. Qui se décline en 3 scènes: l’Antitapas, la scène du Brass et la scène de Kiosk Radio. Au menu: funk et afro rock, psyché folk, slam, rap, rythmes tropicaux, chanson… De Colombie, Suisse, Grèce ou Afrique du Sud. Avec une ambition commune: une programmation festive, chamarrée, qui vous fait faire le tour du monde en restant à Bruxelles. L’événement prévoit aussi des animations et ateliers pour les enfants (dès 14h: confection de masques, d’instruments, mini-vélos loufoques, aérobic "sauvage", éco-robots…) Tout ceci est gratuit mais le festival à la perruche fait aussi un appel aux dons pour espérer survivre à la hausse de ses coûts.

+ " Forest Sounds ", ce samedi 3 septembre dès 14h à l’Abbaye de Forest, gratuit

Le plus gros rendez-vous latino

Il fera aussi très chaud au bois de La Cambre ce week-end: la Fiesta Latina revient vous y faire onduler sur des airs de vacances. Direction l’Amérique du Sud pour trois jours de samba, salsa, baile funk et rock latino sur le plus grand festival du genre en Belgique. Entre concert et DJ set: zumba, lucha libre et percussions. Sans oublier un village de food trucks et marchands de plus de 60 échoppes. Muy caliente!

+ " Fiesta Latina ", du 2 au 4 septembre 2022 au Bois de La Cambre, pass 3 jours sold-out mais il reste des tickets pour vendredi (14,50€) et dimanche (13,50€)

4 festivals de musique encore ce week-end à Bruxelles. ©Rock Oasis – Fiesta Latina – XRDS – Forest Sounds

Rock pour la bonne cause

Si vous êtes plus classic rock: alliez plaisir et bonne action au Rock Oasis à Evere. Il s’agit des 20 ans de ce festival, qui annonce ici sa dernière édition. Dernier objectif avant de raccrocher les guitares: "récolter une somme à 5 chiffres pour Cap48". Des vedettes sont donc annoncées aux côtés de "la crème du blues belge" et des cover bands (des Guns, Queen et ACDC): BJ Scott, Jérôme de Warzée et François de Brigode.

+ " Rock Oasis ", ces vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022 sur le parking de la piscine du Triton, avenue des Anciens Combattants 280 à 1140 Evere, de 12 à 17€

Sous le viaduc

Enfin, on s’en voudrait d’oublier le grand rendez-vous électronique de cette rentrée à Bruxelles: le XRDS (ancien Cross Road). Ce festival de deux jours est programmé par le Fuse et aligne une brochette de grands noms de la techno. Ça se passe au parc des Étangs à Anderlecht, sous le viaduc de béton de l’autoroute. Un cadre qui sied parfaitement au gros son industriel qui résonnera là-bas.

+ " XRDS ", ces samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 au parc des Étangs à 1070 Anderlecht, 50€/soir, 91€/combi

Deux expos bien noir-jaune-rouge

Il aura la frite pour toujours

Le photographe Michel Clair s’expose à Home Frit’Home. ©Michel Clair

On l’avait rencontré sous covid, généreux et joueur, lorsqu’il planquait ses clichés dans les rues de Bruxelles, cadeaux inopinés aux heureux chasseurs de trésors qui mettraient la main dessus. En novembre 2021, Michel Clair "a entamé un nouveau voyage à travers le temps et l’espace", écrit Home Frit’Home. Pour rendre hommage au regard du photographe des interstices et des gueules cabossées, le micromusée de la frite forestois, habitué des projets décalés mais néanmoins précieux, ouvre ses murs aux tirages réunis par sa famille. De quoi retracer 15 ans d’arpentage du bitume bruxellois à coups de portraits fatigués et de paysages fissurés.

+ " Hommage au photographe Michel Clair ", gratuit, samedi 3 (13h30-21h30) et dimanche 4 septembre (13h30-18h) à Home Frit’Home, rue des Alliés 242 à 1190 Forest.

10 espoirs de l’art made in Belgium

Melissa Medan est 3eprix d’ArtContest 2022: à voir à l’espace Vanderborght jusqu’au 23/09. ©Melissa Medan

Voici venu le temps de l’expo pour les 10 artistes sélectionnés par le jury d’ArtContest 2022. C’est la 18e édition de ce concours réservé aux artistes belges de moins de 35 ans. Ça se passe dans le Bâtiment Vanderborght jusqu’au 23 septembre. Objectif: mettre en valeur les talents locaux de la scène art plastique contemporaine et leur permettre de gonfler leurs réseaux. Les lauréats 2022 sont Paulius Sliaupa (1er prix), Melissa Medan (2e prix) et Wim De Pauw (3e prix), ainsi que Tom Hallet (Mention spéciale du jury) et Hadrien Bruaux (Prix Centre Wallonie Bruxelles-Paris). Les rejoignent sur les cimaises: Joao Basto, Lucian Moriyama, Aymeric Tarrade, Zena Van den Block et Emma Verhulst.

+ " ArtContest ", jusqu’au 23 septembre (mercredi-dimanche, 12-18h) au Bâtiment Vanderborght, rue de l’Écuyer 50 à 1000 Bruxelles, gratuit

C’est dans les vieux plats…

À la recherche d’une perle déco pour vous donner envie de rentrer à la maison après les vacances? De quelques jeux ou bouquins pour égayer la rentrée des kets? Ou d’un p’tit pull pour résister à la crise énergétique? Voire de l’accessoire qui vous motivera à grimper dans le tram vers le boulot chaque matin? Plusieurs rendez-vous brocante et seconde-main se tiennent à Bruxelles ce week-end.

Le Brussels Vintage Market fête ses 12 ans ce week-end dans un nouveau lieu: Reset. ©Brussels Vintage Market

Dès ce samedi 3 septembre, rendez-vous à Schaerbeek pour l’immense brocante Louis Bertrand (8h à 16h, 200 exposants). Autre option: la 2e brocante Sport & Music à Woulwe-Saint-Pierre (place Dumon et avenue Baron d’Huart, dimanche 4 septembre de 9 à 17h). De quoi vous équiper avant la reprise en club. À Evere, les brocanteurs se déploient sur le parvis du Cimetière de Bruxelles (dimanche 4 septembre de 8h à 16h). Le spot le plus branché enfin: le Brussels Vintage Market , comme chaque 1erdimanche du mois. Pour son 12e anniversaire, le rendez-vous cool déménage sur 1500m2 au tout nouvel espace Reset, dans une ancienne banque près de la cathédrale (rue de Ligne 8 à 1000 Bruxelles). Entrée gratuite dès 11h.