1500 trottinettes Poppy lancées à Bruxelles: après voitures et scooters, D’Ieteren boucle son offre de mobilité partagée

Quelque 1.500 trottinettes seront disponibles dans la capitale. Jusqu’à présent, Poppy n’offrait un service de trottinettes électriques partagées que dans la seule ville d’Anvers.

Outre les trottinettes, Poppy propose un service de véhicules partagés, avec une flotte de plus de 750 voitures. Ce service est quant à lui disponible à Anvers, Malines, Bruxelles et dans les aéroports de Zaventem, Anvers et Charleroi.

Depuis l’arrivée du dernier opérateur en date en février 2022, Bruxelles compte déjà près de 14.000 trottinettes dans ses rues. Poppy, 8eacteur de ce marché très concurrentiel, porte ce nombre à près de 15.500: outre ses 1.500 engins, on compte 2.000 trottinettes TIER, 3.200 trottinettes Voi, 2.700 trottinettes Dott, 2.000 trottinettes Lime, 1.700 trottinettes Bird, 1.600 trottinettes Bolt et 700 trottinettes Pony. Ces chiffres sont ceux que recensait Bruxelles Mobilité à l’hiver 2022.