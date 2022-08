Il débarque à Bruxelles avec 89 boulettes de coke dans le ventre: 40 mois de prison pour une mule

Le prévenu était arrivé à Bruxelles-Midi à bord du Thalys en provenance de la capitale française. L’enquête devait révéler que l’intéressé avait pris un vol à destination de Paris depuis la Guyane française. Cette route est désormais fréquemment empruntée par les trafiquants de drogue. L’intéressé a dès lors fait l’objet d’une enquête approfondie. Il est alors rapidement apparu que l’homme avait ingéré 89 boulettes de cocaïne, le quinquagénaire reconnaissant qu’on lui avait promis une somme de 5.000 euros pour acheminer la drogue à Amsterdam.

Dans son téléphone, l’article qui relate sa condamnation précédente

L’intéressé n’en était d’ailleurs pas à son coup d’essai car une coupure de presse retrouvée dans son smartphone a révélé qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2019. Le parquet avait dès lors requis une peine de 40 mois de prison, l’individu étant récidiviste. La défense avait demandé, quant à elle, que la peine n’excède pas 36 mois, soit la durée souvent infligée aux trafiquants de drogue.

"Mon client souffre d’une grave dépendance à l’alcool et la drogue et n’a plus de revenus", avait argumenté la défense. "C’est pourquoi il était une proie facile pour les trafiquants." Des arguments balayés par le tribunal qui a donc condamné le prévenu à 40 mois de prison.