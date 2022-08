Ces galeries ont été sélectionnées sur base de leur qualité et de leur "fraicheur" artistique. Elles donnent un aperçu de ce qui se fait de mieux dans le dessin contemporain, moderne et même ancien. Un large public pourra ainsi se familiariser avec le dessin.

"Avec Art on Paper, nous souhaitons offrir la vision la plus large possible du monde vital et multiforme du dessin qui, pour être honnête, constitue la base de presque toute pensée créative", déclare Gilles Parmentier, directeur général d'Art on Paper.

Parmi les galeries belges figureront la Valerie Traan Gallery d'Anvers ainsi que Sorry We're Closed, basée à Bruxelles. Il y aura aussi les oeuvres de grands noms internationaux tels que Patrick Heide Contemporary Art de Londres, les Japonais de la galerie KITAI ou encore la galerie Thomas Rehbein de Cologne.

Art on Paper prend part à la Brussels Drawing Week, qui comme son nom l'indique est une semaine artistique consacrée au dessin. L'exposition élargit donc son offre avec des pop-up shops, des ateliers, des mini-expositions, des performances et des espaces de coworking pour ne pas se limiter à un public de collectionneurs et de connaisseurs.