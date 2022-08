Un Bruxellois majeur sur quatre n'est toujours pas vacciné contre le Covid: "on n'arrivera plus à les convaincre", assure Inge Neven

La Cocom se félicite toutefois d’avoir réussi à toucher les plus âgés d’entre nous puisque 94% des plus de 85 ans ont au moins reçu leur première dose.

“On n’arrivera plus à les convaincre”

La nouvelle campagne hivernale fait le choix de se concentrer sur les rappels. “Je ne vois pas pourquoi on arriverait à convaincre ceux que l’on n'a pas convaincus avant, explique Inge Neven en charge de la gestion de la crise jusqu’au 1er septembre. On préfère mettre des moyens pour cibler les populations à risque. Pour les non-vaccinés, les médecins et pharmaciens arriveront peut-être à en convaincre quelques-uns. C’est évidemment toujours possible de recevoir sa première dose.” La Cocom demande au non vacciné d’au moins suivre les recommandations d’aération, d’activité en extérieur et d’isolement en cas de symptôme.

Le 2e booster peine aussi à trouver sa cible

Appelés au début de l’été à venir se faire vacciner, les 80 ans, et plus, ne se sont pas précipités pour recevoir leur deuxième booster. Seulement 15% des plus de 80 ans sont sous l’aiguille. La campagne hivernale élargit la cible et passant au plus de 50 ans, mais le rappel pour les personnes vulnérables reste une priorité de la Cocom.