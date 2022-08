Quatre appartements inhabitables après l’incendie d’une cave à Saint-Gilles

L’incendie dans le sous-sol du bâtiment situé sur la Chaussée de Forest a été constaté vendredi soir vers 19h50. À l’arrivée des pompiers, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un véritable brasier.

"Les flammes sortaient des soupiraux et léchaient déjà la façade", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Nous avons été informés qu’il y avait encore des personnes dans le bâtiment et avons immédiatement envoyé des pompiers à l’intérieur, mais finalement nous n’avons trouvé personne."

Les résidents ont tous pu se mettre en sécurité à temps. L’un d’eux, cependant, a été légèrement surpris par la fumée et a dû être emmené à l’hôpital pour y être soigné.

Les pompiers ont réussi à éteindre le feu mais les dégâts sont considérables.

"Le sous-sol est complètement brûlé, et les installations de gaz et d’électricité sont très endommagées", poursuit le porte-parole des pompiers. "L’alimentation en gaz et en électricité a donc été coupée, rendant les quatre appartements du bâtiment et le magasin inhabitables. La cause exacte de l’incendie n’est pas encore connue."

Les habitants de l’immeuble sont pris en charge par la police locale de Bruxelles-Sud (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) et la commune de Saint-Gilles.