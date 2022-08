Des citoyens organisent une donnerie de fournitures scolaires à Neder-Over-Heembeek… avec un succès inattendu: "18 familles en une heure"

Cette habitante du nord de Bruxelles, sensible à la philosophie du "zéro déchet", a eu cette idée dans son habitation: "mes enfants ont fini leurs humanités, et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de matériel scolaire. Je me suis: il ne faut pas jeter, ça peut être réutilisé… et c’est sans doute le cas pour d’autres personnes".

Des appels aux dons ont été lancés, et de fil en aiguille, les objets ont afflué. "Des entreprises ont également répondu à l’appel." Des fardes, des classeurs, des carnets, des dictionnaires… La maison de quartier Bruyn a été mise à disposition pour la logistique grâce des volontaires.

"C’est une super initiative", sourit Ilham. Cette habitante de Vilvorde, séparée, a fait le déplacement pour ses trois enfants scolarisés. "Généralement, pour obtenir les aides, il faut bénéficier du chômage ou du CPAS. Je travaille, donc je n’ai droit à rien. Mais j’éprouve quand même des difficultés financières avec trois enfants."

La donnerie est ouverte à la maison de quartier Bruyn (rue Bruyn, numéro 107) ce samedi et ce dimanche jusqu’à 16h, ainsi que le week-end prochain. "On lance un appel aux particuliers et entreprises qui ont du matériel à nous l’apporter. Il est encore temps", indique Sonia, qui espère réitérer l’expérience les prochaines années.