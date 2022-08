Vers 13h vendredi, le conducteur d’une camionnette blanche a foncé sur deux terrasses situées rue Saint-Michel, une voirie perpendiculaire à la rue Neuve. Il s’est ensuite enfui.

"Le conducteur d’une camionnette a foncé sur une terrasse", a expliqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Après la collision, le conducteur s’est enfui à bord de sa camionnette".

Six personnes ont été légèrement blessées et il n’y a pas eu d’évacuation vers les hôpitaux. Trois d’entre elles ont finalement été emmenées du poste de police où elles étaient entendues vers la clinique Saint-Jean, ont précisé vendredi soir les pompiers de Bruxelles. Les trois autres victimes ont été prises en charge sur place.

"Un périmètre de sécurité a été aussitôt mis en place et une enquête a été ouverte", a expliqué une porte-parole du parquet. "Les victimes sont auditionnées, de même que plusieurs témoins, et les images des caméras de surveillance sont analysées.

Vers 19h15, le périmètre de sécurité rue du Méridien a à son tour été levé.

Le véhicule retrouvé et le chauffeur arrêté à Anvers

La police a notamment déployé un hélicoptère pour retrouver le chauffeur. Elle a également établi un périmètre de sécurité sur place, pour faciliter l’enquête. Les éventuelles motivations du conducteur ne sont pas encore connues.

Vers 13h15, la camionnette impliquée a été retrouvée à Saint-Josse-ten-Noode, avait indiqué la police bruxelloise. Elle a été inspectée par le service de déminage de l’armée, le SEDEE.

©Belga

Le chauffeur de la camionnette a finalement été arrêté à Anvers, a appris Belga à bonnes sources, mais le parquet ne souhaite pas faire de commentaires sur son âge ou son passé judiciaire.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le conducteur de la camionnette serait un Belge de 28 ans originaire de Saint-Josse-ten-Node et né en Turquie. Selon La Libre, il n’est pas connu pour des faits de terrorisme et n’a pas non plus de liens avec les faits récents à Anvers.

L’enquête doit encore déterminer comment et pourquoi le véhicule a été laissé là où il a été retrouvé. Et aussi comment le conducteur s’est retrouvé à Anvers.

Le niveau de menace avait été relevé de 2 à 3 dans certains endroits de Bruxelles mais a été de nouveau abaissé entre-temps. L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (Ocam) a indiqué que des "éléments inquiétants" avaient été découverts mais que des "éléments rassurants" sont finalement apparus.

Le parquet de Bruxelles n’exclut pas que l’incident survenu dans la rue Saint-Michel puisse être une attaque terroriste, mais envisage d’autres possibilités, a déclaré vendredi le procureur général Willemien Baert lors d’une conférence de presse. L’éventualité d’un accident de la circulation n’est notamment pas encore exclue.

L’enquête devra aussi faire la lumière sur les circonstances précises des faits et les motifs du conducteur. "Les faits font penser à des attentats comme ceux que nous avons déjà connus à l’étranger et c’est en effet une piste mais ce n’est certainement pas la seule. Toutes les pistes sont sur la table et font l’objet d’une enquête, y compris un éventuel accident de la circulation", a encore indiqué la porte-parole du parquet.

«On a dû sauter contre le mur»

Un témoin a raconté au micro de nos confrères de LN24 ce qu’il a vu quand la camionnette a fauché les clients d’une terrasse d’une centre de Bruxelles, près de la rue Neuve. "J’ai juste eu le temps de prendre le numéro de sa plaque de voiture, que j’ai transmis à la police. Nous sommes vraiment choqués, c’est incroyable", a-t-il raconté.

Une autre personne présente a témoigné auprès de Radio 1. "Nous étions juste assis en terrasse. Les terrasses étaient bien remplies. Soudain une camionnette blanche est arrivée à toute vitesse, faisant des embardées de gauche à droite", a-t-il raconté sur les ondes.

"On a dû sauter contre le mur. Dans l’autre rue, le conducteur a heurté une autre terrasse, puis la camionnette est partie à toute vitesse."

©BELGA / LAURIE DIEFFEMBACQ

©BELGA_HANDOUT

Selon les informations de la DH, parmi les personnes choquées, figurent notamment des touristes américains et des employés de la Ville.