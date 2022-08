Bières 100% honnêtes

©BXL Beer Fest

La Senne, La Source, L’Ermitage, La Mule, En Stoemelings, No Science, BBP, La Jungle, Surréaliste et Cantillon: il ne manquera aucune brasserie bruxelloise ces 27 et 28 août à la BXL Beer Fest. Le festival de la "bière honnête" marque son retour à Tour & Taxis. Mais il n’invite pas que les locaux: une soixantaine de producteurs sont présents. Dans les rangs belges, citonsles rois des acides Tilquin, De Cam, 3 Fonteinen, Alvinne ou Lambiek Fabriek, et les généralistes De Ranke, ‘t Verzet, Dok, Minne, Misery ou La Sambre. Et venues de plus loin, des vedettes internationales venues des USA, du Canada, d’Angleterre, de Tchéquie, de Scandinavie, d’Allemagne ou des Pays-Bas. Les organisateurs annoncent près de 400 étiquettes différentes pour cette 4eédition, les première post-covid. Outre les pompes, on prévoit des conférences, des food-trucks, des associations mets-bières. Comme ils disent: "santéï".

+ " BXL Beer Fest ", ces samedi 27 et dimanche 28 août 2022 à Tour & Taxis, 5€/jour, 9€/2 jours (avec le verre du festival).

Fééries de fin d’été

©AB

Tour & Taxis est aussi l’endroit d’un autre festival ce week-end à Bruxelles: celui des Feeërieën, rendez-vous gratuit de l’AB. Un déménagement puisque les Feeërieën se tenaient au kiosque du parc Royal jusqu’au Covid. Attention: ça se termine ce vendredi. Mais l’escale à la Gare Maritime vaut la peine tant la programmation fait écho d’été en été à l’appellation de ces soirées enchanteresses. Soul, folk, dub ou psyché sont à l’affiche qui se termine ce 26 août par un cocktail afro-house, kuduro et lingala. En avant-soirée, de 14 à 19h, la salle mythique propose aussi de chausser les tongs pour patienter dans le sable de sa terrasse estivale. L’occasion aussi de trinquer au bar pop-up ouvert jusqu’au 2 octobre par une marque de bière mexicaine bien connue.

+ " Feeërieën ", festival gratuit de l’AB, jusqu’au vendredi 26 août à la Gare Maritime de Tour & Taxis.

Faites-vous Plazey au parc

©Plazey

Pour ses 30 ans, le festival urbain Plazey revient chahuter le parc Élisabeth à Koekelberg tout ce week-end. ça commence dès ce jeudi 26 août par deux concerts mais le gros du gâteau est prévu pour samedi et dimanche. Un gros melting-pot multicolore est au programme avec des DJ, des danses, du hip-hop, de la soul, du rock du désert, du funk festif, de l’électronique et des cuivres, du rap local et de la musique du monde en arabe, en espagnol ou anglais. Des animations "pour petits et grands" coloreront les après-midi (sumo, panna soccer, danse…) sans oublier les bonnes auberges espagnoles et food-trucks de circonstance".

+ " Plazey ", festival gratuit, ces 26, 27 et 28 août au parc Élisabeth à Koekelberg, métro Simonis.

Parcs en fête et promenade poétique

©Park Poétik

À Saint-Gilles et Forest, ce sont de drôles d’oiseaux qui pépient pour le dernier week-end du festival Park Poétik. L’événement envahit rues, espaces publics et, surtout, les parcs. Programme de cette fin d’été: théâtre de rue et contes, beaucoup de concerts, ateliers créatifs, formation d’une fanfare derrière un echte "prins zonder carnaval", promenade antistress, méditation, auberge espagnole, acrobaties et cirque aérien, animations… L’essentiel se passe au Kiosk Poétik, planté dans le parc Marconi, mais aussi au parc de Forest autour du fameux marronnier. L’événement se terminera par une parade qui naîtra de 4 endroits différents pour converger vers le Marais Wiels. Dès 15h vous y attendent évidemment concerts, DJ et food trucks pour la Fiesta Poétik.

+ " Park Poétik ", dernière semaine et week-end de clôture, jusqu’au 28 août à Forest et Saint-Gilles. Gratuit. Programme complet par ici.

Adieu See U

©See U

L’occupation temporaire des casernes d’Ixelles l’était bel et bien. Et c’est ce 28 août qu’elle ferme ses portes après 4 ans d’ébullition. Mais avant de rendre la clef, les acteurs de See-U vous fixent une dernière fois rendez-vous pour un week-end festif. Ça commence dès ce jeudi avec un after work qui fleure déjà la rentrée. Vendredi: film surprise en open air sélectionné par l’équipe du Kinograph et piste de patin dans la grande halle. Samedi: tournoi de pétanque et animation pour les enfants. Dimanche: rodéo mécanique (oui oui), tournoi de beach-volley, fresque et clôture en beauté avec un concert de… Johnny Cadillac, sosie de l’autre. Tout le week-end sera abreuvé par le bien nommé Pom Pom Pom, "premier festival du cidre artisanal de Bruxelles".

+"We Will Miss U See U", week-end de clôture aux casernes d’Ixelles, programme complet en ligne.

Bonds et dinos place Rogier

©Exhibition Hub

Bondir comme Marsupilami ou rugir de plaisir avec les dinos: voilà ce que proposent les deux attractions grand public installées en cette fin août sur la place Rogier. D’abord, il y a Bouncy Games. Il s’agit d’un parcours de châteaux gonflables de 3000m2, "unique en Europe" paraît-il. Une expérience qui devrait vous faire rebondir entre les émissions Intervilles et Total Wipeout. Ensuite, il y a le retour de Dino Alive. L’expo immersive s’enfonce sous terre puisque les sauriens font leur nid sur 2000m2 de la station Rogier. Les organisateurs d’Exhibition Hub y promettent 80 gros lézards animés, dont certains inédits sous nos latitudes. Le spot risque de devenir incontournable pour les événements populaires. Exhibition Hub, déjà aux manettes des expos Klimt ou Van Gogh, annonce en effet qu’une collaboration avec la commune de Saint-Josse y implantera dans le futur "des événements accessibles au plus grand nombre, Bruxellois ou touristes d’un jour".

+ " Bouncy Games ", tous les jours de 10 à 18h, de 6 à 10€ l’heure. " Dino Alive ", tous les jours de 10 à 18h, de 10 à 14,5€. Place Rogier et métro Rogier.