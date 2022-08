Gare du Midi: un espoir d’aménagement pour les 3.500 m2 abandonnés depuis 20 ans

Mais ce n’est pas le seul futur aménagement qu’engendre le permis du Tri Postal. En effet, la lecture du permis d’urbanisme nous montre que l’un des deux espaces sous les voies nord de la gare du Midi pourrait enfin être rénové.

Sous la liaison Nord-Midi, deux espaces en forme de quadrilatères, le grand et le petit, respectivement 11.200 et 3.400 m2, sont à l’abandon. Le grand a été aménagé comme une gare routière, mais n’a jamais été exploité. Le petit, lui, est à l’abandon depuis 20 ans. Cet ancien atelier de réparation pour les vélos et chariots de la Poste est bordé par l'esplanade de l’Europe, la place de la Constitution, le boulevard du Midi et la rue de l’Argonne.

“Les aménagements intérieurs et les techniques sont vétustes ou inexistants. Il existe des guidelines à suivre pour la sécurisation des lieux vu qu’ils se situent en dessous de la jonction Nord-Midi et celles-ci dépendent de l’occupation et des activités qui y seront prévues. Les travaux préalables dépendent très largement de l’affectation future retenue. Il peut s'agir de travaux spécifiques de démolition, d’isolation au bruit, de résistance au feu ou encore de travaux structurels,” explique la SNCB

3.200 millions d’euros

Lorsqu’un permis de cette envergure est déposé, les charges d’urbanisme que le demandeur (la SNCB) doit à la Région sont assez colossales: pour le Tri Postal, elles s'élèvent à 7.729.800 euros. Sur cette somme, le permis prévoit que 3.200 millions d’euros soient investis dans le petit quadrilatère. La SNCB est propriétaire du site, mais les charges d’urbanisme sont bien versées à la Région, “C’est la Région qui va gérer la mise en œuvre et donc ce n’est pas la SNCB qui va faire les travaux.” La région justement est plutôt frileuse pour s'avancer sur l’avenir du site: “il y a une probabilité non-nulle de recours [contre le permis] devant le Conseil d’État” nous dit-on... Nous savons que l’ASBL Inter Environnement Bruxelles et le collectif "Midi moins une" analysent en ce moment le permis afin de trouver un angle légal pour l’attaquer. Plus de permis… plus de charge, plus de projet pour l'espace abandonné.

Une crèche et des logements

Personne n’ose donc s'avancer, mais le permis émet déjà quelques pistes. En effet, nous pouvons y lire que “des équipements sportifs, un pôle de soins ainsi que des compléments notamment pour la création d'un pôle sportif métropolitain” seraient envisagés. Le Plan d’aménagement directeur (Pad), qui doit réglementer l’urbanisme dans le quartier mais n'a toujours pas été approuvé, avait fait le constat d’un manque d'infrastructures sportives dans la zone. Mais il prévoyait un autre scénario pour le petit quadrilatère avec 1.000 m2 de commerces et potentiellement l’implantation d'activités productives.

Concernant le reste des charges d’urbanisme, 3.000.000 d’euros seront affectés à la création d’une crèche au 19 rue Théodore Verhaegen et à la rénovation de logements de la régie foncière de Saint-Gilles à l’arrière (rue des Fortifications numéro 8 et 12). La commune a déjà annoncé l'arrivée d’une crèche par un panneau sur la façade. Les 1.500.000 d'euros restants seraient dédiés à des logements rue Vanderschrick n° 71 selon le permis.