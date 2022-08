Arrêté à 112 km/h à ... trottinette dans les rues de Bruxelles: «S’ils tombent, ça ne pardonne pas» (vidéo)

Dans deux autres vidéos, on voit le "trottrider" accélérer jusqu’à 70-80 km/h dès que la voie est dégagée, zigzaguer entre les autres trottinettes, frôler les signaleurs… Sur l’avenue Van Praet, où la limitation est à 70, il dépasse facilement les voitures. La vitesse maximale autorisée à trottinette électrique est pourtant de 25 km/h…

Ce n’est pas la première fois qu’en Belgique, des trottinettistes font s’affoler les compteurs. En février, par exemple, un usager belge était contrôlé sur une trottinette qui pouvait atteindre jusqu’à 104 km/h. "Ces comportements sont dommageables, commente Benoît Godart, porte-parole chez Vias. Ils jettent le discrédit sur les 99,9% des usagers corrects. Ils sont dangereux aussi. Un nid-de-poule, des graviers… S’ils tombent, ça ne pardonne pas."

Parmi les "sauvages" de la trottinette, deux profils émergent: "Ceux qui la trafiquent, c’est très facile. Il suffit de la débrider, d’enlever le réglage à 25 km/h. Et ceux qui achètent des monstres dont l’usage est pourtant illégal sur la voie publique. On en trouve encore assez facilement à trois-quatre mille euros."

Prenons ainsi la trottinette électrique Dualtron Thunder 2, utilisée par notre chauffard et qui fait partie des trottinettes les plus rapides au monde. Elle est équipée de deux moteurs de 8 300 W en crête et d’une batterie de 72V 42A. Elle peut ainsi atteindre jusque 110 km/h. Et coûte 4 500 euros. Les vendeurs, pour se dédouaner, précisent que son usage est limité aux voies privées. "Ils arguent également que le système de freinage et les suspensions sont adaptés à une telle vitesse", précise Benoît Godart.

Reprenons la Dualtron. Elle est de fait équipée de freins avant et arrière à disque hydraulique ventilé, ce qui évite toute surchauffe du disque et l’usure précoce des plaquettes. Elle permet, avec ses suspensions avant et arrière hydrauliques, de régler les suspensions sur 19 positions.

En 2022, selon le baromètre de la sécurité routière, le nombre d’accidents corporels impliquant des trottinettistes a triplé (de 96 à 296 victimes) à l’échelle du pays - de 36 à 122 victimes rien qu’à Bruxelles. Dans un cas sur deux, c’est la tête qui est touchée, lésions crâniennes à la clé. Cette année, plus de 1 000 faits ont déjà été constatés pour vitesse inappropriée et mise en danger de piétons dans la zone de l’hypercentre bruxellois. Lors de leurs contrôles, les zones de police utilisent des curvomètres pour mesurer la vitesse maximale du véhicule.