700 000 visiteurs pour Docks Bruxsel en juillet: un record

Juillet était le mois des soldes. Le vendredi 1er juillet, 34.950 visiteurs ont fréquenté les allées de Docks, contre 26.438 au premier jour des soldes l'an dernier (+32%).La responsable commerciale à Docks Bruxsel, Nathalie Eloy, observe cependant que décembre est généralement le meilleur mois de l'année. "Cette affluence record confirme nos efforts pour affirmer Docks Bruxsel comme véritable destination de loisirs", estime-t-elle en premier lieu. Elle pointe l'ouverture, le 24 juin, du centre Lego Discovery, unique en Belgique, mais aussi le jeu estival pour enfants "Escape Game" (du 9 juillet au 6 août) et la "Summer lodge" (du 26 juin au 3 septembre), qui dispose d'un bar et propose notamment des cours de salsa en soirée.

Ces deux dernières initiatives temporaires s'ajoutent à l'offre d'activités permanente composée de l'espace intérieur de loisirs Koezio, d'un cinéma, de la salle événementielle Docks Dôme ou encore du musée Godin, qui retrace l'histoire industrielle du site. Outre la centaine d'enseignes commerciales et les 15 restaurants installés, "le secteur du loisir représente plus de 20% de la propriété du centre commercial, ce qui est vraiment atypique", relève encore Nathalie Eloy.

Le développement de Docks Bruxsel va se poursuivre en ce sens. Un service de lavage de voitures, des stations de chargement pour véhicules électriques, une onglerie ainsi qu'un coiffeur et barbier sont à l'étude ou en cours d'installation. Le centre commercial a clôturé 2021 avec 5,7 millions de visiteurs, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédant la crise sanitaire (4,9 millions en 2019). Sur les sept premiers mois de 2022, sa fréquentation dépasse déjà les 4 millions de personnes, ce qui représente une progression de plus de 21% par rapport à l'année précédente. La direction revoit en conséquence ses prévisions à la hausse et espère atteindre une fréquentation annuelle de 7 millions fin décembre.