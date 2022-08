Le nouveau plan de circulation du centre de Bruxelles entre en vigueur mardi: voici les détails (INFOGRAPHIE)

Une grosse cinquantaine de rues vont changer de sens. Une petite quinzaine de "filtres" seront installés pour bloquer des accès et forcer le détour. Le but de ce vaste plan: "réduire fortement le trafic de transit", explique Bart Dhondt (Groen), échevin bruxellois de la Mobilité. La manière pour y parvenir: renvoyer, par des sens interdits et des barrières, les automobilistes de passage sur les grands axes, et rendre impossibles les bypass. "Des gens utilisent le Pentagone comme raccourci et quittent la Petite Ceinture uniquement pour traverser la zone", dénonce le mandataire, qui voit dans ce plan un moyen d’effectuer un "modal shift", encourager le recours aux parkings publics hors voirie et améliorer la qualité de l’air.

Quelques mesures phares du plan parmi les dizaines de nouveaux sens de circulation: la rue Royale coupée en deux, les aménagements place de l’Yser rendant le raccourci impossible entre le canal et le boulevard d’Anvers, la piétonnisation des abords de la "place Jacques Brel" (place de la Vieille Halle aux Blés), la simplification du carrefour rue du Marché aux Porcs-rue de Flandre et du carrefour porte du Rivage dans le quartier Dansaert.

Des caméras verbalisatrices

Devant l’Élise Notre-Dame de la Chapelle, en bordure du Sablon, l’espace récréatif du skatepark a déjà été élargi: le stationnement a déjà disparu, des blocs de béton ont été installés (et décorés). "Un exemple d’espace public pour améliorer la qualité de vie", pointe fièrement Bart Dhondt.

À cet endroit, rue de la Chapelle, des caméras ANPR seront opérationnelles. Les bus pourront passer, mais les automobilistes seront verbalisés. Idem rue Royale (au niveau de la rue de la Loi) et rue du Gentilhomme. Une certaine période de tolérance sera cependant de mise au début... six semaines.

Outre ces caméras, une dizaine de bornes fixes, notamment sous la forme de bacs à fleurs, seront installées pour couper le trafic et créer des boucles renvoyant sur les automobilistes de transit sur les grands axes. À plusieurs endroits sont également prévues des bornes rétractables, avec un système d’enregistrement de plaque et de code pour libérer l’accès aux transports publics, services de secours et, selon les cas, riverains: rue du Marais (pour maintenir un accès à la Clinique Saint-Jean), rue Haute, rue des Halles, rue des Six jetons, rue des Riches-Claires, rue de la Clé et place de la Vieille Halle aux Blés.

L’ombre de Cureghem

Transposition communale de l’ambition régionale "Good Move", ce plan apparaissait comme une condition sine qua non de la participation écologiste au sein de la majorité bruxelloise (PS-Écolo-Défi). "On a cherché un équilibre. Le plan, qui a nécessité deux ans de travail, est assumé par l’ensemble du collège", assure l’échevin Groen.

La Ville de Bruxelles n’est d'ailleurs pas la première commune bruxelloise à se lancer dans un tel exercice de "maille apaisée" comme on l’appelle dans le jargon de la mobilité bruxelloise. Anderlecht a ouvert le bal en juillet avec sa "maille Cureghem"… qui, dès les premiers jours, génère nombre de tensions dans le quartier: panneaux vandalisés ou arrachés, blocs de béton déplacés à plusieurs reprises, pétition aux 5.000 signatures. À quoi faut-il s’attendre dans le Pentagone? "On sait que les premières semaines seront difficiles. Aucun plan de mobilité n’est passé sans contestation", ne cache pas l’écologiste. "Un plan comme ceci demande au minimum 5 ou 6 mois avant de voir les résultats. Aucune conclusion ne peut être tirée en quelques semaines. On mise sur l’information et le dialogue. On a déjà fait le maximum: rencontres, toutes-boîtes, call-center… et on va continuer."

Le conseil de l’échevin: "utilisez Waze ou Google Maps". Les autorités locales ont transmis les plans aux applications, qui les ont intégrés à leurs itinéraires.

Comme avec les autres plans, une évaluation du plan sera faite après un an. Après Cureghem et le Pentagone, des plans de circulation dans la même philosophie sont également attendus dans les quartiers Colignon, Flagey, Dieleghem et à Saint-Gilles.