Nouveau plan de circulation dans le Pentagone: le PTB demande l'accès gratuit aux parkings pour les riverains

"Le PS et Ecolo doivent arrêter d'imposer des plans et seulement ensuite discuter avec les gens. Ces méthodes anti-démocratiques et méprisantes créent la colère et l'opposition des citoyens.Il ne faut pas reproduire la même erreur qu'à Anderlecht", a affirmé jeudi Mathilde El Bakri, cheffe de groupe PTB à la Ville de Bruxelles, à quelques jours de l'entrée en vigueur de ce plan qui s'inscrit dans le droit fil du plan régional de Mobilité Good Move.

Pour le PTB, les travailleurs et les familles nombreuses et habitant le centre vont galérer pour rentrer chez elles et tourner en rond pendant des dizaines de minutes pour trouver une place. Pour éviter cette situation, le PTB demande dans un communiqué que les parkings publics dans le centre soient accessibles gratuitement pour les riverains du Pentagone.

Selon le Parti du Travail de Belgique, avec un tel plan, le collège et la Région "veulent enfermer les quartiers populaires. Par contre, quand on regarde dans le haut de la ville, avec le Sablon et le quartier des diplomates, l'accès à la voiture est bien maintenu".

Pour Mathilde El Bakri, il faut améliorer la mobilité et la qualité de vie des citoyens dans le centre, "mais sans alternative efficace et sans dialogue, c'est voué à l'échec. Prétendre qu'on peut diminuer 27% du trafic à l'intérieur du Pentagone en reportant seulement 2% de ce trafic vers la petite ceinture relève de la magie. Si l'objectif est de réduire l'utilisation de la voiture dans le centre, il est indispensable d'avancer avec le RER pour relier efficacement les communes périphériques à la Région vers le centre".

À ses yeux, la gratuité des transports en commun à Bruxelles est aussi une solution sociale et efficace pour réduire l'utilisation de la voiture.