Des travaux à 6 millions pour le stade Roi Baudouin: voici tout ce qui va changer

L’échevin des Sports de la ville de Bruxelles, Benoît Hellings (Ecolo) confirme. “L’intérieur de la tribune 1 n’a pas été rénové depuis l’euro 2000. Pour accueillir ce type de compétition, nous devons revoir la salle de presse, les vestiaires et la zone mixte où les journalistes rencontrent les joueurs. Il nous faut par exemple des installations haut débit.” La commune estime qu’un million d’euros sera nécessaire à cette rénovation.

Une norme de confort

L’UEFA impose également des règles pour le bien-être des spectateurs. Les sièges doivent avoir un dossier de minimum 30 cm. “Ce n’est pas du tout le cas au stade. Les 50 092 sièges, pour être précis, seront donc changés.” Montant total estimé : trois millions d’euros.

Le fronton de la tribune 1 affiche certes le football, mais aussi l’athlétisme. La discipline n’est pas laissée sur la touche puisque la piste se verra offrir un nouveau revêtement. “Nous avons reçu deux offres de maîtres d’œuvre : chacune aux alentours de deux millions d’euros. Avec cette rénovation, le Mémorial Van Damme et la Diamond League sont sécurisés pour au moins dix ans.” La piste n’a pas été refaite depuis “au moins douze ans.”

L’ensemble de ces travaux est prévu pour le début 2023

400 000 personnes en un mois

Le stade, longtemps délaissé à cause du projet d’Eurostadium, a finalement retrouvé ses lettres de noblesse cet été. “En 2019, nous avions eu Metallica et Rammstein, cet été, nous avons eu sept concerts.” Ed Sheeran, les Rolling Stones et Coldplay ont en effet foulé la scène du stade, drainant un peu moins de 400 000 spectateurs en un mois. L’échevin se dit ravi de l’importance que prend le stade, mais le succès a apporté son lot de problèmes. Pour Ed Sheeran, le parking C de 10 000 places était plein. “Il a fallu plusieurs heures pour que tout le monde sorte”.

Benoît Hellings fait confiance à l’infrastructure existante. “On ne va pas faire une ligne parallèle de métro pour une douzaine d’événements dans l’année.” Il mise sur le vélo et sur la communication des artistes pour répartir les foules. “Dans les contrats de location du stade, on va imposer une réflexion autour de la mobilité et une nécessité d’encourager le vélo et les transports en commun.” C’est ce qu’avait fait Chris Martin, le leader du groupe Coldplay. Résultat, le métro a fini saturé. “La capacité maximale est de 12 000 personnes par heure, nous en avons eu 20 000.” Aucune nouvelle infrastructure n’est programmée en matière de mobilité. Les données des sept derniers concerts sont en cours d’analyse.

Le Fédéral et la Région ont estimé la rénovation totale du stade à 150 millions d’euros. Benoît Hellings comprend bien qu’avec la pandémie et la guerre en Ukraine, ce n’est pas une priorité. “Le téléphone de la ville reste tout de même allumé pour tout investissement.” La phase de travaux qui se profile permet au moins, selon lui, “de conserver l’outil et de maintenir les activités qui s’y déroulent sans dépenser des mille et des cents.”