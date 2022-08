Des policiers de Bruxelles-Ixelles ont arrêté 2 hommes pour le vol d'une montre de luxe

La victime est un touriste qui s'est fait agresser devant la porte de son hôtel alors qu'il retournait à sa chambre. Un suspect l'a attrapé par derrière et a tenté, sans succès, de lui retirer la montre du poignet. Son complice est alors venu lui prêter main-forte et a frappé la victime au visage. Ils ont ensuite pris la fuite dans des directions opposées.

La victime s'est lancée à la poursuite du suspect en possession de la montre. Il est parvenu à le maîtriser avec l'aide d'un passant et de policiers en patrouille.

Le second suspect a également pu être arrêté. Un ami de la victime et des passants l'ont attrapé et maintenu jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

La montre a été endommagée au niveau du fermoir. Elle a été restituée à son propriétaire.