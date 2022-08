Voici pourquoi les Belges se ruent en France pour recevoir le vaccin contre la variole du singe

Celui qui souhaite être vacciné dans notre pays doit être travailleur du sexe, ou avoir contracté deux infections sexuellement transmissibles (IST) ces 12 derniers mois ou une infection au VIH, voire prouver un rapport sexuel avec un partenaire positif. La vaccination est également possible pour les personnes atteintes de troubles immunitaires et d’une forte probabilité d’infection, le personnel de laboratoire prenant en charge les cultures virales, et les prestataires de soins. En France, par contre, les conditions d’accès sont moins strictes. Tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et toutes les personnes transgenres peuvent recevoir le vaccin.

Valentin Blaison, vous êtes agent de terrain au sein de l’association Ex Aequo. Selon vous, les conditions pour bénéficier du vaccin sont-elles trop strictes en Belgique?

Les conditions sont très strictes, mais avec aussi peu de doses disponibles en Belgique, je ne crois pas qu’il soit possible de faire autrement que de refuser le vaccin à certaines personnes. Il y a quelques nuances selon les lieux de vaccination: certains hôpitaux contactent eux-mêmes les patients qui sont suivis chez eux (pour la PrEP - le traitement préventif qui empêche le virus du VIH de se développer - ou le VIH) et qui ont eu deux IST (infections sexuellement transmissibles) dans les 12 derniers mois. D’autres, comme Saint-Pierre, demandent aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), qui ont eu deux IST de prendre eux-mêmes rendez-vous, peu importe qu’ils soient suivis pour la PrEP ou qu’ils soient séropositifs, et peu importe qu’ils ne soient pas patients de St-Pierre. Cette manière de faire nous semble plus appropriée. Car ce critère PrEP/VIH nous paraît assez injuste. Mais à nouveau, les critères et les tensions qui peuvent en découler sont très fortement liés à la faible disponibilité des vaccins, ce qui est le nœud du problème.

Constatez-vous une augmentation de Belges qui se rendent en France pour en bénéficier?

Oui! Par exemple, le jeudi 4 août, sur 70 rendez-vous à Valenciennes, 50 ont été pris par des personnes venant de Belgique. Et samedi, lors de l’action coup de poing organisée à Lille, 90% des 488 doses administrées l’ont été à des personnes venant de Belgique. Les conditions sont moins strictes, la France vaccine notamment tous les HSH. Manifestement, il y a beaucoup plus de doses en France, pour une raison assez mystérieuse que nous ne connaissons pas. Ou bien la France avait des stocks de vaccin contre la variole depuis longtemps pour faire face à une éventuelle attaque terroriste à la variole, ou bien elle a su se faire livrer des doses de vaccin très rapidement et en grande quantité par des circuits différents des nôtres. Nous avons suggéré au SPF Santé publique de se mettre en relation avec les autorités françaises pour voir si des transferts de vaccin étaient possibles.

Conseillez-vous aux Belges de se rendre à l’étranger?

Oui, quand cela est possible! Jusqu’à présent les centres de vaccination du nord de la France acceptaient toutes les personnes de Belgique, et nous encourageaient même à faire circuler l’information, ce que nous avons fait. Face à l’afflux massif de Belges, il est possible que des conditions de priorité soient mises en place, mais nous ne savons pas encore quand ni comment. Nous sommes en contact avec le centre de vaccination de Lille et nous communiquerons les informations dès que nous en aurons.