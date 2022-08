Polémique autour de l’enterrement d’une enfant, le mayeur tempère: " L’Église n’est pas censée respecter le principe des facilités, mais à Wemmel, il y a un accord depuis 60 ans"

“Liké” plusieurs centaines de fois et partagé plus de 160 fois, le témoignage a vite provoqué un tollé, qui s’est étendu à la sphère médiatique, politique et communautaire. “Dans les communes à facilités comme Wemmel, le francophone est de moins en moins le bienvenu”, s’insurgent l’administrateur et la pluie de commentaires allant en ce sens.

L’édile remet l’église au milieu du village

Contacté, le bourgmestre de Wemmel, Walter Vansteenkiste (LB), s’indigne de la triste polémique… Et remet la faute sur les pompes funèbres. “Les pompes funèbres ont conseillé l’église la plus proche de la famille. Mais quand ils se sont rendus à celle-ci, la date prévue pour l’enterrement était déjà prise pour une autre cérémonie. Comme deux cérémonies ne peuvent pas avoir lieu en même temps, le curé a conseillé de se tourner vers l’autre église de Wemmel, qui plus est, est francophone.”

Pour le maïeur, il s’agit bien d’une fausse polémique. “Il y a un accord depuis 1963 à ce sujet à Wemmel, mais apparemment, les pompes funèbres n’étaient pas au courant! L’Église n’est pas censée respecter le principe des facilités, mais à Wemmel, il y a un accord depuis 60 ans pour qu’il y ait un service francophone et néerlandophone. La preuve, le curé francophone devait être à la pension depuis plusieurs années, mais continue d’officier pour assurer un service.”