Réaménagement du nord Ring: alors que des voix s’élèvent à Bruxelles, les communes flamandes applaudissent

Changement de ton de part et d’autre du Ring de Bruxelles. On vous relatait récemment les oppositions de la commune de Jette et du parti Groen (parti au ministère bruxellois de la Mobilité) à l’encontre des projets du gouvernement flamand. Les plans (consultables sur le site de La Dernière Heure) prévoient entre autres la création d'une "structure parallèle" entre Machelen et Woluwe-Saint-Etienne pour séparer trafic de transit et trafic local, le réaménagement de plusieurs échangeurs, la suppression de la sortie avenue Houba de Strooper et la mise à quatre bandes, donc l'élargissement, du tronçon wemmelois.