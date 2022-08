Polémique à Wemmel: un curé refuse l'enterrement d'une fillette de 2 ans parce qu'elle est francophone!

Olivier Vandenhoute, administrateur de pompes funèbres à Wemmel, a poussé un coup de gueule sur Facebook pour dénoncer le curé en question.

"Un véritable scandale", commence-t-il. "Dans le cadre de mon activité, j’ai pris en charge les funérailles d’une petite fille de deux ans et demi d’origine africaine. La famille effondrée m’a demandé de lui transmettre les coordonnées de l’église proche de chez eux, église qui se trouve au centre de la commune de Wemmel. Un coup dur de plus, le curé ne veut pas d’eux dans son église car ils ne sont pas néerlandophones. La religion a-t-elle maintenant une couleur linguistique? L’Eglise se plaint de la perte de paroissiens, mais quand on voit ce qui s'y passe, c’est compréhensible et inadmissible!"

L'administrateur se met ensuite à la place de la famille: "Imaginez la douleur de ces parents qui viennent de perdre un enfant et qui cherchent à lui rendre un dernier hommage digne, de se retrouver comme des moins que rien à la porte de leur église. Il est clair que dans les communes à facilité comme Wemmel, le francophone est de moins en moins le bienvenu. Et ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce type de problème. L’année dernière, une famille francophone a dû assister à une messe de funérailles en néerlandais, sinon, la célébration ne pouvait pas se faire. Bravo l’église qui se déculotte face au flamingantisme d’un bourgmestre. Moi- même bilingue depuis toujours, je deviens honteux d’être belge."

Contacté par nos confrères de Sudinfo, Walter Vansteenkiste, bourgmestre de Wemmel, a assuré que les francophones étaient les bienvenus dans sa commune et qu'il y avait une église néerlandophone et une autre francophone sur le territoire de la commune de Wemmel.