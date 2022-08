"Ce site abritera le siège social et de nombreuses activités opérationnelles de la SNCB", peut-on lire dans le communiqué du secrétaire d’État, Pascal Smet (Vooruit).

Il est prévu de rénover le vétuste bâtiment, mais également de construire une extension verticale de 60 mètres, faite de matériaux transparents. Le lieu accueillera donc le siège de la compagnie ferroviaire, et également des commerces au rez-de-chaussée. "Le projet visant à rénover et faire revivre le site du tri postal est désormais, au niveau urbanistique, mûr. Comme demandé, le bâtiment sera accessible au public, notamment grâce à l’activation du rez-de-chaussée", commente le socialiste.

Beaucoup de promesses pour le quartier

Outre ce bâtiment, la Région entend revaloriser le quartier via le fameux "Plan d’aménagement directeur" (PAD) censé encadrer l’avenir urbanistique du quartier. "Les moyens de la rénovation urbaine seront investis massivement dans le quartier dans les années à venir," commente le ministre-Président Rudi Vervoort (PS).

Les travaux devraient débuter dans les prochains mois, et seront effectués par le consortium BESIX, BPC/BPI et Immobel. En échange de la réalisation de ce projet, le consortium doit récupérer les îlots : France-Bara, Atrium et France-Vétérinaires.

Une opposition saint-gilloise

La fin des travaux est espérée pour 2025… mais les ti-mings pourraient être chamboulés. Le collège communal de Saint-Gilles avait en effet déjà annoncé donner mandat à l’échevine Catherine Morenville (Ecolo) pour introduire un recours devant le gouvernement. Une décision toujours d’actualité. "Nous devions attendre que le permis soit délivré pour introduire le recours. Nous allons donc l’introduire dans quelques jours, le temps de le préparer", nous confie un membre de cabinet échevinal.

Ce recours est suspensif. Impossible donc de commencer les travaux tant que le gouvernement ne se sera pas positionné sur le dossier. C’est justement le but de la commune, qui nous indiquait il y a quelques semaines vouloir surtout rouvrir les discussions avec la Région sur le PAD et pas forcément bloquer tous les projets.

Côté associatif, Inter-Environement Bruxelles (IEB) étudie la possibilité d’un recours devant le Conseil d’État, mais doit d’abord "étudier le projet pour s’assurer que des arguments légaux existent pour s’y opposer".

L’ASBL dénonce également la méthode de la Région. "Comme toujours, les gros permis sont délivrés dans une période creuse. La prison de Haren, c’était un 25 décembre. Le Tri postal : en plein milieu des vacances…", nous confie Claire Scohier d’IEB, qui souligne la difficulté de joindre les institutions en cette période estivale.