Extinction Rébellion dénonce une politique climatique "négligente", devant Manneken Pis

Le groupe a notamment évoqué le "World Overshoot Day" ou "jour du dépassement", qui est tombé le 28 juillet. À cette date située à la moitié de l'année, l'ensemble des ressources que la planète peut générer en un an était déjà consommé totalement. "Ce qui est inquiétant, c'est que ce jour tombe chaque fois plus tôt. D'ailleurs, nous avons aussi le jour de dépassement concernant la Belgique. Il est tombé en mars cette année. Cela signifie que l'empreinte écologique du Belge moyen est plus de quatre fois supérieure à ce qui est acceptable en fonction des ressources disponibles", a expliqué Extinction Rébellion.