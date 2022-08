Amuzu en route pour Nice pour 8 millions €

Après Sergio Gomez, qui est proche d’un transfert à Manchester City, Francis Amuzu s’apprête à quitter le Parc Astrid. Amuzu (22 ans) est proche d’un transfert à Nice, qui – selon des sources françaises – débourserait 8 millions €, plus bonus. Le Belge aux origines ghanéennes n’a plus qu’un contrat de deux ans à Anderlecht. Sa titularisation dans le match de ce jeudi soir à Paide était donc surprenante. Charles De Ketelaere, par exemple, a préféré ne plus jouer avec le Club Bruges au moment où son transfert à Milan était presque fait.