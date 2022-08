Action de sensibilisation ce mercredi à Bruxelles: des mères allaitent en face au parlement

Alexia, qui observe l’événement, se souvient qu’à l’époque où elle était jeune maman, il y a trente ans, elle ne pouvait allaiter son fils à cause d’une césarienne et d’une situation post-accouchement difficile. “Il ne faut pas mettre de pression sur les femmes qui ne peuvent pas le faire. En tout cas, c’est très bien que les femmes se rassemblent autour de ce sujet.”

Nina, elle, donne le sein au petit Philippe, six semaines seulement. Elle vient de Slovénie. Ici comme là-bas, et mis à part quelques regards accusateurs de certains hommes, tout se passe plutôt bien.

Sages-femmes écologiques

Avec elles, Flora, Liesbeth et Isaora. Elles sont sages-femmes… à vélo ! “On aborde ça d’un point de vue écologique et pratique. À Bruxelles, en voiture, ce n’est pas toujours idéal. Ici, on est toujours à l’heure, et ça donne un côté plus sympa, plus humain, aux sages-femmes.”