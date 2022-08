"Les travaux ont pris un peu de retard suite à quelques petits problèmes d’approvisionnement dans un premier temps, de mise en marche dans un second", explique le Bourgmestre Benoît Cerexhe. "Désormais, tout est rentré dans l’ordre et nous avons hâte de voir le public revenir et profiter pleinement de nos installations rénovées."

Un chantier qui a pu bénéficier de subsides régionaux et qui représente un budget total de plus de 2 millions d’euros. Malgré le coût des travaux et de l’augmentation du coût de l’énergie, les prix d’accès à la piscine resteront les mêmes.

"Il a été décidé de ne pas augmenter le prix du ticket et des abonnements", conclut le Bourgmestre Benoît Cerexhe.