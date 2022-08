La suspecte d'une agression au couteau à Molenbeek-Saint-Jean placée sous mandat d'arrêt

Celle-ci est soupçonnée d'avoir porté plusieurs coups de couteau à un homme âgé de 56 ans, à Molenbeek-Saint-Jean, dimanche soir. Les jours de la victime étaient en danger lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital, mais son état est désormais stable. Les faits se sont déroulés dimanche soir à Molenbeek-Saint-Jean, dans un logement loué via une plateforme de mise à disposition de logements entre particuliers. Un homme et une femme se sont battus pour une raison encore floue et la seconde a porté des coups de couteau au premier.