Un quinquagénaire grièvement blessé à l’arme blanche à Molenbeek-Saint-Jean

Les faits ont eu lieu dimanche soir dans un logement réservé via la plateforme Airbnb. L’homme et la femme s’y sont disputés pour des raisons qui ne sont pas claires avant de s’affronter physiquement. La trentenaire aurait alors porté au moins un coup de couteau au quinquagénaire à l’abdomen. Ce dernier a pu quitter l’appartement et s’enfuir dans la rue, où il a été retrouvé par les services d’urgence. Il a été emmené à l’hôpital dans un état critique mais son état s’est stabilisé entre-temps.