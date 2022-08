Home Sebrechts: la justice donne raison à Molenbeek, Fedasil a 40 jours pour partir

Quarante jours. C’est l’ultimatum laissé par la justice à Fedasil et au Secrétariat d’État mené par Nicole De Moor (CD&V) dans le délicat dossier du Home Sebrechts. Pour rappel, Fedasil y avait ouvert, suite à l’invasion russe en Ukraine, un centre de transit pour les réfugiés de la guerre dans le pays de Zelensky, avant de le transformer en centre d’hébergement – pour des réfugiés venus du monde entier – sans concertation avec Molenbeek. La commune avait alors remué ciel et terre et attaqué l’administration fédérale en justice, évoquant “un changement d’utilisation du home, un non-respect du permis d’urbanisme et la continuation du permis urbanistique en cours”.