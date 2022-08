Bonne nouvelle pour les navetteurs qui se rendent à Bruxelles: les parkings de dissuasion seront gratuits à la rentrée!

Ce sont les nouveaux plans climat, air et énergie approuvés en mai dernier qui sont à l'origine de ces réductions de prix. Les automobilistes navetteurs qui utilisent les parkings relais ne devront plus payer ces parkings. Le tarif actuel est de 60€ par an, plus 1,5€ par jour d'utilisation. La gratuité sera aussi valable pour les utilisateurs occasionnels qui payaient jusqu'à présent 3€ par jour.

"En rendant le "Park+Ride" gratuit, nous voulons encourager les navetteurs et les visiteurs de Bruxelles à se garer à l'entrée de la ville et à utiliser nos transports publics," a déclaré Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité. "Les nouveaux tarifs pour le stationnement des vélos feront en sorte qu'un plus grand nombre de Bruxellois et de visiteurs optent pour le vélo."

Le tarif d'abonnement pour une place dans le parc à vélos sécurisé passera quant à lui de 60€ à 15€ à partir du 5 septembre. Enfin, l'abonnement pour un vélo cargo coûtera 30€ au lieu de 120€ par an.