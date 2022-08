À Bruxelles, des voix s’élèvent contre le réaménagement du nord du Ring: "On se sent méprisé"

Sur les plans ( visibles sur le site de La DH), outre les infrastructures cyclables et les “connexions écologiques”, on peut entre autres constater la création d’une “structure parallèle” entre Machelen et Woluwe-Saint-Etienne pour séparer trafic de transit et trafic local, le réaménagement de plusieurs échangeurs, la suppression de la sortie avenue Houba de Strooper et la mise à quatre bandes, donc l’élargissement, du tronçon wemmelois.

À Jette, les autorités communales sont en colère. “On se sent méprisé.” La bourgmestre, Claire Vandevivere (Les Engagés), ne mâche pas ses mots. Cela fait des années que l’entité s’oppose: pétition, protestations, avec humour et déguisement en Schtroumpfs et Père Noël... “Depuis 10 ans, le gouvernement flamand avance sans nous écouter. Nous sommes contre un élargissement, un projet du 20e siècle, car cela signifie plus de voitures et plus de pollution. Avec la suppression de la sortie à Wemmel, on craint un report du trafic dans notre commune”, déclare la bourgmestre. Selon elle, le projet d’échangeur complet à Jette (actuellement certains mouvements sont impossibles) va directement impacter le quartier des Jardins de Jette, les écoles des environs et le Bois du Laerbeek.

“Mauvaise solution”

Côté régional, Groen, parti de la ministre Elke Van den Brandt, a déjà marqué sa vive opposition. “Des discussions étaient en cours depuis des années. On est surpris que la ministre sorte dans la presse unilatéralement pendant les négociations”, regrette le chef de groupe au Parlement bruxellois, Arnaud Verstraete. “On est opposé à dépenser des milliards d’euros, bloquer la circulation pendant des années pour une mauvaise solution. Les études montrent : plus il y a de la capacité, plus il y a de la congestion.”

Alors la solution des Verts, outre le renforcement des transports publics prôné de toute part? La taxation kilométrique intelligente (le projet SmartMove, qui remplace la taxe forfaitaire par une taxe variable sur base de l’utilisation réelle du véhicule). Sur ce point, le député dénonce le manque d’ambition du gouvernement Jambon, qui freine la concertation inter-région.

Une petite partie bruxelloise pour bloquer

S’il est majoritairement situé en Flandre, le Ring passe également sur le territoire bruxellois… Une situation qui va force les acteurs des deux Régions à se mettre autour de la table et dégager un commun accord. Sans quoi, c’est le blocage. Et Jette annonce déjà activer ces leviers, notamment grâce au petit morceau de ring sur son territoire. “On ira jusqu’au bout, même si David et Goliath”, annonce Claire Vandevivere, qui n’exclut pas des démarches juridiques. L’agence Werken Aan de Ring espère pour sa part introduire le permis l’année prochaine pour un début des travaux en 2025. Un timing qui dépendra des procédures et des éventuelles contestations juridiques… qui s’annoncent déjà à l’intérieur du Ring.