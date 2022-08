Mobilité autour du stade de l’Union Saint-Gilloise: protocole inchangé pour ce début de saison

Comme à Anderlecht ou Sclessin, la mobilité des abords du stade constitue un véritable défi logistique pour le quartier. Le Stade Joseph Marien a ceci de particulier qu’il est enclavé dans un périmètre densément peuplé, au cœur de la plus grande ville du pays. Une situation bien différente du zoning de la Ghelamco Arena, et de la Cegeka Arena bordée verdure. Ce vendredi, le protocole habituel est de mise: interdiction de stationner chaussée de Bruxelles, ainsi que rue du Stade et rue des Châtaignes. À cela s’ajoutent plusieurs interdictions de circuler dans des artères de la zone.

"C’est la galère"

Face à ces mesures, certains riverains ne cachent pas leur agacement. "C’est la galère, soupire Mohamed, habitant de la rue du Melon. Il m’a fallu 45 minutes pour trouver une place de parking… et pourtant j’ai une Smart." "J’ai dû me garer loin", commente à son tour Dominique de la rue Béranger, parallèle à la chaussée de Bruxelles. La Forestoise "n’était pas au courant" du match: "Ils devraient mettre des panneaux dans la rue, ou envoyer des courriers. Tout le monde ne connaît pas le calendrier du football." Une fois, surprise, la voiture de Dominique s’est d’ailleurs retrouvée à la fourrière: "Plus de 200€ à payer."

Les autorités de Forest (pour rappel, le stade de Saint-Gilles se situe dans la commune voisine) ne prévoient pas de changer le dispositif à court terme. "Ce qu’on a mis en place en 2021-2022 comme mesure est le strict minimum sans mettre en péril la sécurité", indique la zone de police Bruxelles-Midi. "Tout se passe globalement bien. Le périmètre a été ajusté il y a peu pour répondre aux demandes de riverains", indique la porte-parole de la bourgmestre Mariam El Hamidine (Écolo), qui ne nie pas "un impact sur la vie des riverains".

Préférence pour les matches du dimanche

Afin de limiter les nuisances, la commune a indiqué à la Pro League ses préférences pour les matches le dimanche soir. "Mais c’est la Pro League qui décide."

"Le club et la commune essaient de sensibiliser les supporters pour qu’ils viennent avec des moyens alternatifs", assure le cabinet mayoral.Et en effet, nombreux sont les unionistes à opter pour la mobilité douce ou partagée. Les trams et bus desservant le quartier sont pleins. Les jours de match, les rues menant au stade à un kilomètre à la ronde sont remplies de piétons jaunes et bleus… et on ne compte plus les vélos et trottinettes laissées aux abords du stade. Des mesures d'ajustement ont notamment été prises en un an de D1: un parking gratuit pour les vélos, et désormais une "drop-zone" pour trottinettes.

La perspective d’un déménagement du stade "au Bempt", plus au sud de la commune de Forest devrait cependant rebattre les cartes de la mobilité. À ce sujet, la commune de Leeuw-Saint-Pierre, via une motion de la NVA, principal parti local, a déjà fait part de ses craintes…