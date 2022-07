Chevaliers du Zodiaque, Naruto, séries Netflix, comédies de Noël et films d’auteurs: le doubleur bruxellois Maxime Donnay a trouvé ses voix (vidéos)

La réplique a fait rêver tous les enfants des années Dorothée, à la bascule des décennies 80 et 90. C’est l’interjection culte de Seiya, héros principal des Chevaliers du Zodiaque. Et elle appartient désormais aussi à Maxime Donnay. Le doubleur bruxellois est en effet la voix du combattant au cheval ailé dans "La Légende du Sanctuaire", un long-métrage d’animation sorti en 2015.

"J’ai adoré! Gamin, j’étais fan absolu. Quand on me l’a proposé, c’est comme si j’avais rencontré le Père Noël, le vrai! Alors au casting, j’ai tout donné. Pour doubler son attaque, je devais gueuler ma mère! Pour dire comme on était fier, avec des potes du basket, on a organisé une projection sur écran géant avec un spaghet-bolo".

Maxime Donnay se met vraiment dans la peau du chevalier Pégase pour le doubler. ©ÉdA – Julien Rensonnet

Pour dire comme on était fier que je double dans Les Chevaliers du Zodiaque, avec des potes, on a organisé une projection sur écran géant avec un spaghet-bolo.

Le chevalier japonais à l’armure kitsch et collants rouges n’est pas le seul personnage de dessin animé à qui Maxime Donnay prête ses cordes vocales. Brook dans "One Piece": c’est lui. Saï dans "Naruto": c’est lui aussi. Idem pour Rachid dans "Pokemon". Trois seconds rôles en vue qui lui valent pas mal de demandes de dédicaces vocales via les réseaux sociaux. Plus drôle: il double Ken dans la série Netflix "Barbie", incarne "plein de voix" dans "Peppa Pig", ou multiplie les railleries cyniques avec Rigby, raton-laveur déjanté de la série "Regular Show". Récemment, il endosse aussi le rôle prestigieux du gentleman cambrioleur Lupin IIIdans le long sorti en 2020. Où il varie les tons de voix. "Lupin est un peu lubrique, très old school japonais, y compris ce côté coquin avec les filles. Il est tout le temps dans la dérision, mais quand il se bat, la voix devient plus suave".

Les premiers essais micro de Maxime Donnay remontent à un stage en 2006 dans une boîte de Molenbeek. Mais en sortant de l’IAD théâtre, il oublie les voix et multiplie les auditions pour les planches ou le cinéma. « J’ai vite arrêté ce délire. Ça ne me correspondait pas. Tu étudies 5 pages de texte, tu bosses 2 ou 3 semaines. L’entrevue dure 2 minutes. Et tu t’en vas sur un “on vous rappellera”. Ça arrive des cinquantaines de fois à un comédien lambda ». Le Hervien d’origine délaisse alors « la rudesse » des plateaux belges et français. Et se relance dans le doublage: « le plan B devient le plan A » dès la fin des années 2000.

À 39 ans, j’ai encore une voix assez jeune, ni trop grave ni trop aigue. J’ai donc la chance de pouvoir incarner des post-ados et des adultes.

Bien lui en a pris: en 2022, le Saint-Gillois est en studio 4 jours par semaine. Son timbre séduit. "Je pense qu’il y a deux raisons. À 39 ans, j’ai encore une voix assez jeune, ni trop grave ni trop aigue. J’ai donc la chance de pouvoir incarner des post-ados et des adultes". Sa gamme? "Je dirais de 16 à 45 ans". De quoi aussi s’inscrire aux génériques de films et séries en prises de vue réelles. On l’entend ainsi comme acolyte de Nicolas Cage dans "Pig": "c’était génial". Ou dans le tout récent "Black Phone". Pour Netflix, il se couronne en Prince Charles dans "Outlander", balbutie ses premiers amours dans "Anne with an E"ou navigue en Marco Polo dans la série éponyme. Sur Amazon, vous l’entendez en grand méchant intergalactique dans "The Expanse"ou en espion des années 80 dans "Deutschland 83"et sa suite. Sans parler des jeunes premiers des films romantiques de Noël: "j’en ai fait plein!". Une vraie garde-robe vocale. "J’adore me transformer".

Un espion allemand, lui? ©ÉdA – Julien Rensonnet

Ce qui étonne, c’est que le doubleur ne passe pas des heures à répéter. Ou à se passer l’intégrale des séries en VO chez lui le soir. Tout dépend du budget de production, mais généralement, on enclenche très vite le bouton "rec". "Quand j’arrive au studio, le directeur artistique me pitche mon personnage en 2 minutes max. Genre “t’es un espion allemand, tu t’appelles Martin mais t’as un double nom, tu passes de l’est à l’ouest, t’es peureux au début, un peu anti-héro”. Et avec ça je me débrouille". Le texte, appelé "rythmo", défile au bas de l’écran, en écriture simili-manuscrite. "Ça permet d’étirer les mots sur lesquels on dure". L’ingé son ajuste le micro, appelé "pastille". "Je regarde la scène une fois et je me lance. Spontanéité totale". On est loin des clichés sur les tables rondes entre comédiens, à surligner des répliques. "C’est ce qui est cool en doublage: c’est pas cérébral, ça vient de l’instant et du ventre. On se prend pas la tête pour aborder la névrose du personnage, en proie à l’égo du metteur en scène. La recherche, c’est chouette aussi, mais c’est fatiguant et parfois un peu inutile".

Je regarde la scène une fois et je me lance. Spontanéité totale. C’est ce qui est cool en doublage: on se prend pas la tête pour aborder la névrose du personnage.

Maxime Donnay a doublé aux côtés de Bouli Lanners. ©ÉdA – Julien Rensonnet

« Des amis » au casting voix, Maxime Donnay en côtoie souvent: « je les entends tout le temps dans mon casque, c’est gai et rassurant ». Mais le métier lui offre parfois des partenaires prestigieux. Comme quand il double « L’ombre d’un mensonge », film écossais de Bouli Lanners originellement en anglais. « On a travaillé côte à côte, c’était un honneur. Il m’a parlé whisky. Au micro, il était tout timoré. Entre les prises, il se tournait vers moi: “ça va, t’es sûr?” Pourtant, il a du poids dans le métier ». Preuve justement qu’être face à l’objectif ou dans l’ombre feutrée d’un studio, ce n’est pas la même profession.

Maxime Donnay le regrette: une forme de condescendance entoure sa profession. "Souvent, les gens s’excusent de regarder en VO. Moi aussi je regarde en VO bien sûr. Mais la VF souffre d’un certain snobisme. Or, elle permet de proposer le film à tous les publics. C’est ce que voulait Bouli Lanners en doublant le sien. C’est sûr, le doublage ne valorise pas la langue. Mais il valorise l’œuvre".

Souvent, les gens s’excusent de regarder en VO. La VF souffre d’un certain snobisme. Or, elle permet de proposer le film à tous les publics.

La voix du YouTubeur N°1

C’est le plus gros coup peut-être de Maxime Donnay: il est devenu la voix française de MrBeast, le youtubeur américain le plus suivi avec près de 100 millions d’abonnés sur sa chaine en VO. Avec un budget illimité, il y lance des défis loufoques comme nager avec des requins ou dépenser 1 million de dollars en 1 minute. "D’habitude, les youtubeurs ne sont pas doublés: pour eux, on utilise la technique du “voice over”". C’est à dire qu’on entend encore leur voix sous celle du doubleur, qui parle "par dessus", commente le Bruxellois. Un peu comme dans les innombrables émissions de téléréalité importées des USA. Mais Jimmy Donaldson veut mieux: "espagnol, portugais, russe, il veut être doublé dans un maximum de langues. Selon moi, ce doublage est une première francophone dans le secteur qu’on appelle le "e", l’entertainment, sur Youtube". Pas mal sur un CV.

Il imite… sa compagne

Le talent vocal de Maxime Donnay l’amène évidemment à imiter ses proches. "J’imite énormément ma compagne. Parfois, ça l’agace et elle me dit stop. Souvent, ça la fait mourire rire. C’est vrai qu’elle doit supporter cet espèce de florilège de répliques et de voix à n’en plus finir". Le Bruxellois avoue aussi une passion pour les accents, ce qui lui fait écouter sa région natale de Verviers avec tendresse.

Quand les tarifs favorisaient les «bêtes de course»

Maxime Donnay rappelle l’importance de la convention en cours en Belgique pour les doubleurs et doubleuses: ils sont payés à la ligne, non à l’heure. ©ÉdA – Julien Rensonnet

Les doubleurs, indispensables dans l’industrie du cinéma et de la télé à la demande, bénéficient en Belgique d’une convention collective. Elle remonte à 2008. « À l’époque, les doubleurs ont fait grève. Certaines pratiques confinaient à la concurrence déloyale, avec des tarifs calculés à l’heure. Les boîte de production en appelaient tout le temps aux mêmes “bêtes de course”, qui pouvaient enchaîner beaucoup de texte en peu de temps ». La qualité des enregistrements en pâtit, mais aussi les carrières des débutants, moins expérimentés. « On a dû taper du poing sur la table et une dizaine de professionnels ont rédigé une convention pour qu’on soit désormais payé à la ligne. Le travail est donc mieux réparti désormais ». Mais avec des tarifs qui restent parfois 5 à 6 fois moins généreux qu’en France.