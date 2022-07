Entre 2 et… 10km/h en moins: la vitesse moyenne baisse partout dans Bruxelles en 2022

Sur les voiries limitées à 30 km/h, la vitesse moyenne début 2022 était de 27,3 km/h (sur les axes anciennement limités à 50) – contre 32,4 km/h en 2019-2020 – et de 27,4 sur les axes qui étaient déjà limités à 30 km/h avant l’instauration de la zone 30 généralisée à Bruxelles – contre 29,9 km/h l’année précédente.

Sur les axes où la limite était, et est toujours, de 50 km/h, la baisse est de 3,9 km/h, soit 37,8 en moyenne en 2022 contre 41,7 en 2019-2020.

La baisse est encore plus importante (-10 km/h) sur les tronçons anciennement limités à 70 km/het désormais à 50: la vitesse moyenne est désormais de 43,9 km/h contre 53,9 auparavant.

Ce graphique montre la diminution de la vitesse moyenne entre 2019-2022 et 2022 à Bruxelles. En bleu les zones 30, en orange les zones 50 devenues 30, en rouge les zones 50 et en vert les zones 70 devenues 50. ©Bruxelles Mobilité

Les radars-tronçons «particulièrement efficaces»

Ces vitesses moyennes sont le résultat de l’agrégation des données de contrôles de vitesse Lidar, qui "jouent un rôle fondamentalpour le respect de la règle", insiste Bruxelles Mobilité. Qui ajoute que "les radars-tronçons se révèlent particulièrement efficaces".

Celui de la chaussée de Gand par exemple, opérationnel dans les deux sens depuis fin mai entre l’avenue de Selliers de Moranville et la place Schweitzer, montre que "98,5% des usagers respectent la limite de vitesse le week-end et 99% en jour ouvrable", se félicite l’administration régionale.

Un 8eradar-tronçon est prévu "début 2023" dans le tunnel Annie Cordy. "Bruxelles Mobilité va relancer en septembre le processus de concertation pour signer le protocole d’accord et homologuer "un radar-tronçon dans le tunnel le plus fréquenté de la capitale".

Les six autres radars-tronçons bruxellois ont été mis en service dans les tunnels Porte de Hal et Stéphanie, boulevard Léopold III, avenue Jules Bordet, ainsi que sur les quais de Mariemont et Demets. La région compte également 90 radars fixes et 7 Lidar.

Des temps de trajet stables

Pour la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, "la diminution effective de la vitesse dans les quartiers est la base de la sécurité routière et de la convivialité entre les modes de transport. Par ailleurs, la diminution de la vitesse va avec une diminution importante du bruit dans notre région, et c’est aussi bon pour notre santé et notre qualité de vie."

Bruxelles Mobilité note par ailleurs que cette réduction de vitesse moyenne n’a pas d’impact sensible sur les temps de trajet des usagers. Les temps de trajet sont restés plus ou moins stables sur chaque itinéraire mesuré et ce quelle que soit l’heure (en heure de pointe et en heure creuse).