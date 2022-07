Passager, stups ou trop rapides: 6 utilisateurs d’engins électriques verbalisés par la police Montgomery

"Parmi les 67 conducteurs contrôlés, 45 ont subi un prétest alcool. Ils étaient tous négatifs", a communiqué la zone de police Montgomery, lundi en fin de journée. "Deux utilisateurs ont vu leur engin saisi car non conforme. Il s’agit d’un mono-roue et d’une trottinette qui montaient jusqu’à une vitesse de plus de 50km/h. Par ailleurs, trois utilisateurs ont été verbalisés parce qu’ils transportaient un passager et un utilisateur a été verbalisé parce qu’il conduisait sous l’influence de produits stupéfiants", a-t-elle détaillé.

Depuis le 1er juillet 2022, les règles d’utilisation des engins de déplacement motorisés, notamment les trottinettes électriques, sont plus strictes. L’âge minimum pour la conduite est de 16 ans, sauf dans certains endroits, et les usagers de ces appareils sont assimilés aux cyclistes. Ils doivent donc rouler sur la piste cyclable ou sur la chaussée. De plus, ils ne peuvent pas transporter de passagers. Le véhicule doit également être équipé de freins, d’un dispositif acoustique, d’un réflecteur blanc à l’avant, d’un réflecteur rouge à l’arrière, et de signaux latéraux.