Des maquettes symbolisant la solidarité européenne avec l’Ukraine inaugurées à Bruxelles

Des drapeaux ukrainiens et européens flottant près de la colonne de l’Indépendance sur la place Maïdan à Kiev, voilà une des nouvelles maquettes visibles à Mini-Europe. Une autre montre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, recevant la demande formelle d’adhésion à l’Union européenne des mains du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. La troisième maquette reproduit des réfugiés ukrainiens arrivant à la frontière polonaise et la dernière met en scène un convoi d’aide matérielle en route vers l’Ukraine.

Mini-Europe est un parc où sont exposés tous les plus beaux monuments et sites européens, permettant aux touristes de passage à Bruxelles de s’informer de manière ludique sur l’histoire de l’Europe. En principe, les bâtiments et scènes reproduites ne concernent que des États membres de l’Union européenne, mais le parc a fait une exception avec ces quatre nouvelles maquettes, pour symboliser l’expression de la solidarité européenne avec l’Ukraine, envahie par l’armée russe depuis février 2022.