Bruxelles: des files devant le Petit Château, la Vivaldi ouvre des places supplémentaires et veut «accélérer les sorties et limiter les entrées»

Selon Nicole de Moor, interrogée lundi matin, en marge du coup d’envoi de la campagne de sensibilisation Cœur bleu des Nations unies au tour de la problématique de la traite des Etres humains, augmenter la capacité d’accueil, n’est pas la seule solution. On agit aussi sur le flux sortant des demandeurs.

"Nous savions que ce serait une journée chargée. C’est le cas chaque lundi après le week-end. Il y a une situation critique. C’est pourquoi le gouvernement a pris des mesures pour créer de l’accueil supplémentaire. Un accueil d’urgence sera organisé à partir du début du mois d’août sur le site de l’armée à Berlaar", a précisé Mme de Moor.

Pourtant, la secrétaire d’État se veut claire: "l’accueil seul n’est pas la solution. Le gouvernement a pris des mesures pour accélérer les sorties et limiter les entrées.

Une première solution consiste à affecter du personnel supplémentaire pour traiter les nombreuses demandes d’asile.

Au cours du mois dernier, le Commissariat général, qui traite les demandes d’asile, a déjà pris 1 000 décisions de plus que le mois précédent.

On constate également que de nombreuses personnes qui demandent l’asile l’ont déjà fait dans un autre pays européen. Ce n’est pas le but du dispositif. "Il existe des règles et des procédures en la matière et nous les suivons.

Nous créons également un centre d’accueil spécifiquement pour ces personnes afin de préparer leur retour dans d’autres pays européens. Il s’agit souvent de pays comme la France, les Pays-Bas et l’Allemagne", a encore dit la secrétaire d’Etat.