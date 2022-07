Une petite foule a pu apprécier le décollage depuis la base. ©EdA

C’est la question que l’on se posait sur la base militaire de Beauvechain où l’on nous avait fixé rendez-vous à 13 heures, ce jeudi, afin d’embarquer à bord d’un Agusta 109.

L’appareil à bord duquel L’Avenir a pu embarquer. ©EdA

Un arc de cercle sous la capitale pour bien se positionner

Finalement, la météo à la belge a permis une éclaircie opportune et les différents engins ont pu décoller pour le plus grand plaisir de la capitale mais aussi des villes et villages traversés à l’aller et au retour.

Outre des hélicoptères Agusta comme le nôtre, ces HN90 biturbine ont aussi volé avec quelques militaires et civils invités. ©EdA

Un arc de cercle sous la capitale depuis Beauvechain a permis de rejoindre la Flandre pour ensuite partir en quasi-ligne droite afin de survoler la tribune royale sur le coup de 16h22. Le timing militaire fut respecté à la minute près!

Sur la base militaire de Beauvechain, ce 21 juillet 2022. ©EdA

«Le vol prendra 1h30 en avançant à basse altitude. Cela signifie que l’appareil à bord duquel vous allez grimper peut bouger assez fort: la chaleur des derniers jours sort encore du sol et monte dans l’air, impactant le vol!»

Le rapide briefing de «Goofy» auprès des invités, avant le départ: comment se comporter dans et hors d’un hélicoptère, présentation du parcours précis… ©EdA

Ce fut l’occasion de voir défiler campagnes et villes densément peuplées mais aussi des incontournables de notre royaume comme le Lion de Waterloo (que vous découvrirez au loin sur notre montage vidéo)…

La vue sur un NH90 depuis notre A109. ©EdA

Et bien sûr: on vous a aussi vu en bord de route faire signe de la main!

Un trajet à basse altitude

Un passage furtif mais aisément visible (jusque dans la couleur de la robe de la Reine Mathilde!) puisque notre hélicoptère ne volait pas plus haut qu’à 100 mètres, comme on nous l’avait indiqué.

À bord des différents hélicoptères: des militaires mais aussi des civils invités dont certains férus de ces engins. La Défense a permis de faire plusieurs heureux, ce jeudi après-midi. ©EdA

Ce fut ensuite l’heure du retour: en vingt minutes chrono, nous avions retrouvé le plancher des vaches, celui du domaine militaire.

