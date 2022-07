Fête nationale: le Bal National lance les festivités place du Jeu de Balle (vidéo et photos)

En 2020, l’événement n’avait pas pu être organisé en raison de la pandémie et un Balcon National l’avait remplacé. Et l’année suivante, le Bal était annulé en raison de la journée de deuil national après les inondations. Cette année, rien ne s’oppose plus à la célébration. A 19h, le Bal a été ouvert par les Let’s Dance Ketjes avec Louis Lou, suivi de Johnny Dom, et Lou Deprijck & The Hollywood Bananas.