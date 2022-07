Vervoort:«Je n’ai de relation personnelle avec des représentants ni d’Uber ni des taxis»

Le ministre-président a ajouté que Pascal Smet (ndlr: dont le nom est cité dans les révélations pour la relation personnelle qui entretenait de plus longue date avec un représentant d’Uber) avait également rencontré les secteurs durant son mandat de ministre de la Mobilité, d’autant qu’il était chargé de préparer un projet de réforme du secteur. "Il me demande d’affirmer sa totale disponibilité pour apporter des réponses à toutes les questions du parlement sur ce sujet et sous la forme que le parlement jugera utile", a-t-il ajouté, en l’absence de l’intéressé.

L’objectif de calendrier du gouvernement pour la réforme n’a pas changé: la date limite est le 22 octobre, à l’échéance de l’ordonnance "sparadrap" adoptée dans l’attente de la réforme définitive.

En conséquence, le gouvernement adoptera les projets d’arrêtés d’exécution de l’ordonnance avant les vacances (ndlr: soit lors de sa dernière réunion avant les vacances prévue mercredi prochain) pour permettre leur examen par le Conseil d’État d’ici septembre, a-t-il encore dit.

De nombreuses voix se sont élevées au parlement au cours des derniers jours en faveur de la mise sur pied d’une commission parlementaire. Les nombreux intervenants dans le mini-débat de vendredi se sont une nouvelle fois exprimés à ce propos mais sans donner l’impression qu’il existait déjà un consensus sur la mission de celle-ci.

Jamal Ikazban n’a pas fait de secret sur les ambitions du PS de mettre à plat les conséquences des "pratiques mafieuses de la multinationale Uber". Mais pour plusieurs groupes, y compris de la majorité, cette commission d’enquête ne devrait pas se limiter à Uber, et vérifier s’il n’y a pas eu d’éventuelles pratiques répréhensibles du secteur traditionnel des taxis et des relations inappropriées entre celui-ci et une partie du personnel politique.

À mi-chemin, Marc Loewenstein (DéFI) s’est réjoui de voir émerger un procès, estimant qu’il revenait avant tout à la Justice de faire son travail. Pour lui, les questions sur le lobbying exercé dans ce dossier peuvent se poser tant pour Uber que pour le secteur des taxis. Le lobbying n’est pas illégal, contrairement à la corruption, a-t-il rappelé, jugeant essentiel que la réforme avance.

Arnaud Verstraete (Groen) ont jugé important de définir clairement le "scope" de la commission d’enquête.

Ce n’était visiblement pas encore fixé vendredi. Cela pourra se faire pendant les vacances d’été, puisque le Bureau élargi du Parlement de Bruxelles ne se réunit plus avant début septembre. C’est à ce moment que la création d’une commission d’enquête pourra être concrètement envisagée.

Des questions ont également été posées au sujet d’un code d’éthique pour les membres du gouvernement et les membres du cabinet dans leurs contacts avec les lobbyistes. Rudi Vervoort a admis qu’un tel code n’existait pas actuellement.