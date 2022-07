Cassez-vous la tête avec les Rubik’s Cube

Le génial street-artist Invader, vous le connaissez: c’est lui qui colle ses céramiques au-dessus des plaques de rues.Grâce à ses mosaïques de méduses, fantômes, martiens virus et soucoupes, l’artiste masqué incarne le pixel art en dur, rendant hommage aux jeux vidéo et à la pop culture à chaque coin de rue.Mais le ciment et le carrelage ne sont pas son seul moyen d’expression: il décline aussi le concept avec des…Rubik’s Cube. Et le Mima de Molenbeek s’en fait l’écho cet été. Le mosaïste utilise ce casse-tête de plastique depuis 2005, inventant ainsi le "Rubikcubisme".Ce qui doit en faire le plus gros consommateur mondial en 2022.De quoi titiller les méninges des petits et grands puisqu’évidemment, chaque face de chaque cube doit parfaitement aligner les couleurs pour s’imbriquer dans le motif.Impatients, passez votre chemin!

+ " Invader Rubikcubist ", jusqu’au 8 janvier 2023 au Mima, 39-41 quai de Hainaut à 1080 Molenbeek, adulte 13,50€, enfants 3€, du mercredi au dimanche.

Prenez le thé dans un train royal

Envie de vous prendre pour une reine ou un roi?Sortez les couronnes de la galette des tiroirs de la cuisine et foncez (en train) à Train World cet été: le musée du rail se fait salle du trône pour une expo qui réunit le gotha de Laeken et des gares belges.5 voitures royales sont en effet dévoilées pour la première fois au public à l’expo "Royals & Trains", qui retrace "lien particulier qui unit la famille royale belge au monde ferroviaire".On y roule entre les souvenirs d’un monde révolu, où les conquêtes de la vitesse et du luxe se faisaient de pair.Vous vous en rendrez compte à travers les documents rares relatifs au premier train de Léopold Ier, des véhicules royaux disparus, les services à thé ou à souper d’Albert Ier et Léopold III, des uniformes des convois royaux ainsi que la garde-robe de voyage de la reine Astrid. Même si les problèmes de clim’du commun des voyageurs ne devaient pas effleurer ces esprits couronnés à bord de ces palaces sur rails meublés comme des suites de 5 étoiles.

+ " Royals & Trains ", jusqu’au 22 janvier 2023 àTrain World (Gare de Schaerbeek), tous les jours sauf lundi, de 5 à 15€, ticket famille 45€ (2 adultes 3 enfants ou 1 adulte 4 enfants).Réduction de 50% sur les billets aller-retour en train.

Jouez-la Game of Thrones

Tant qu’à sortir les couronnes, profitez-en pour pénétrer au Palais royal de Bruxelles (dès le 23/07). Comme chaque année, le lieu de travail de Philippe ouvre ses marbres clinquants et salles d’apparat dorées durant les vacances.Rien que l’expérience des ouvreurs vaut le détour, tout comme le plaisir de se balader en short et sandales sur les tapis rouges. Mais trêve d’irrévérence: l’ouverture offre la visite de 3 expos."Assurer le futur" se consacre à la recherche scientifique belge, "Baudouin, être Roi" au parcours de celui-ci et "l’Exposition qui va vous gonfler à bloc", la plus ludique, fait des briques Lego un art. Pour vos enfants, la visite sera surtout l’occasion de se rêver en reines du bal ou en rois du basket sur les parquets cirés de frais. Le parcours les emmène en effet à travers les somptueux salons Goya, Cobourg ou Blanc, la Grande Antichambre, la Grande Galerie, la salle des Glaces au subjuguant plafond de scarabées et bien sûr la salle du Trône. Mais n’allez pas y tenter le selfie façon Game of Thrones: les dragons de la sécurité veillent au grain.

+ " Ouverture du Palais royal de Bruxelles ", du 23 juillet au 28 août 2022. L’entrée est gratuite sur réservation via www.koninklijk-paleis-palais-royal.be. Tous les jours.

Mettez-vous sous tension

Si vous piochez régulièrement dans nos conseils sorties, vous savez qu’on y aime bien le Musée Art et Marges. L’expo "Haute Tension" y est prolongée durant les mois d’été. Et encore une fois, elle vaut le coup pour toute la famille. Les œuvres rassemblées y entrelacent la "tension" des fils tendus et la "tension" du geste énergique. L’expo commence dès le trottoir avec une fresque toute fraîche. Ensuite, on s’immerge dans des entrelacs de traits, des toiles d’araignées crayonnées, des pelotes de fils ou de matériaux de récup colorés, des dizaines de milliers de traces de bic où le regard finit par se flouter, se noyer. Et on y danse dans le mouvement obsessionnel des bras des artistes. Que vous pouvez imiter dans une œuvre participative. Bien vu: un parcours collé au ras du carrelage guide les enfants dans leur découverte. À l’étage, ils apprécieront aussi quelques œuvres des collections permanentes d’Art et Marges. On y croise têtes couronnées, paysages spatiaux et HLM de banlieue. Où on doit bien avouer avoir eu un faible pour cette kermesse de tissu tapissée de friteries. Elle vient du nord de la France mais aurait pu naître dans les Marolles ou sur le boulevard du Midi.

+ " Haute tension ", au Art et Marges Museum, jusqu’au 21 août 2022, rue Haute 314 à 1000 Bruxelles, du mardi au dimanche de 11h à 18h, 4/2€.

Offrez-vous le Louvre à Bruxelles

Pas de plan ni de budget pour un city-trip à Paris cet été? Pas de panique: les auteurs de BD font entrer le Louvre au Centre Belge de la BD. Rayon décor de selfie d’abord, les anciens magasins art nouveau conçus par Horta ont bien de quoi rivaliser avec la pyramide parisienne. Ensuite, l’expo "Bulles de Louvre" importe les plus iconiques chefs-d’œuvre du musée français à deux pas de chez vous.Ils y sont vus par les auteurs de BD, qui exposent ici comment le Louvre les inspire dans leur travail. Vous tournerez des pages de BDfranco-belge comme de manga, d’auteurs stars ou moins connus. De quoi vous payer non pas "une" Joconde, mais des dizaines. Et sans les nuées de touristes agglutinées.

+ " Bulles de Louvre ", jusqu’au 11 septembre 2022 au CBBD, 20 rue des Sables à 1000 Bruxelles, 5 à 12€, family pack 32€ (2 adultes 2 enfants), du mardi au dimanche

Décollez vers la planète du Petit Prince

L’expo majeure qui rameute pas mal de familles belges est prolongée cet été à Brussels Expo. Elle est consacrée au Petit Prince, personnage en complet vert né de la plume de Saint Exupéry. Vous le savez: la vie de l’auteur elle-même est un roman. Le Français a été aviateur, reporter et combattant de guerre avant d’être écrivain. Ce destin est raconté par la voix de sa mère et appuyé de ses objets personnels. Plongée ensuite dans le livre. L’idée est d’immerger le visiteur dans les dessins, reproduits grandeur nature. Leur poésie est magnifiée par des sculptures flottantes. De quoi "lire" autrement ce best-seller de 75 ans, traduit en 457 langues et dialectes.

+ " Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince parmi les Hommes ", expo jusqu’au 6 novembre 2022 au Palais 2 de Brussels Expo, place de Belgique 1, 1020 Bruxelles. 10-17€, gratuit -6 ans.

Défiez le t.rex à vélo

Dernières semaines pour vous rendre compte que le T. rex, plutôt qu’un dragon menaçant, ressemble davantage à une grosse dinde. Et vous en apprendrez d’autres à l’expo exceptionnelle qui se tient au Museum des Sciences Naturelles autour de son invitée VIP: la femelle tyrannosaure Trix. Outre la très impressionnante reconstitution de son squelette se tiennent des modules interactifs pour tous les âges. Vous observerez son cerveau minuscule, sa crotte maousse, et son mignon petit. Et pourrez aussi lui tatouer une peau multicolore, danser avec elle, peser sa ration quotidienne de barbaque ou la défier à la course à vélo. 9 tonnes lancées à 25km/h: la terre bruxelloise risque de trembler!

+ " T. rex ", expo jusqu’au 07/08/2022 au Museum des Sciences Naturelles, rue Vautier 29 à 1000 Bruxelles, 13/10/5€ (4-17 ans).