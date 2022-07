Développé par le Fonds du Logement, l’"Ecoreno" couvre le financement des travaux d’isolation du bâti, de sécurité, de salubrité, ainsi que les travaux d’aménagement liés à l’autonomie.

Le Fonds du Logement lancera ce nouveau crédit à taux réduit destiné aux propriétaires occupants ou aux locataires pour financer les travaux de rénovation de leur logement. Le taux de ce crédit sera fixé à 0 ou 1% pour les propriétaires occupants et les locataires, en fonction de leurs revenus. Dès janvier 2023, les bailleurs pourront également s’adresser au Fonds du Logement pour obtenir un crédit rénovation à un taux de 1 ou 2%.

Ecoreno complétera les primes Renolution - une fusion des primes Énergie, et des primes à la rénovation de l’habitat pour améliorer la qualité des logements et réduire la facture énergétique-. Depuis janvier dernier, ce système de primes unifié et simplifié, permet aux ménages à faibles revenus de la capitale de couvrir jusqu’à 50% du coût des travaux de rénovation.

L’autre partie des investissements pourra se faire via le prêt Ecoreno, ce qui permettra d’étaler le remboursement.

Pour emprunter, le ménage ne pourra pas dépasser un montant maximal de revenus. Pour une personne isolée ou une famille monoparentale, il sera plafonné de 61.049 à 81.049 euros en fonction du nombre de personnes à charge (de 0 à 4). Pour les autres ménages, le plafond sera fixé de 77.699 à 97.699 euros selon la composition du ménage.

Les taux de crédit (0 et 1%) varieront en fonction du niveau de revenu situé sous les plafonds précités.