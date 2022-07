Une quantité de 2,6 kilos de stupéfiants découverte par la police bruxelloise

« Des inspecteurs de la Brigade Anti-Agressions (BAA) ont repéré, vendredi, un particulier suspect, marchant sur la chaussée d’Ixelles. Ils ont décidé de le suivre et l’ont vu monter dans une voiture », a expliqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. « Avant que la voiture ne puisse démarrer, les inspecteurs sont intervenus. Dans l’habitacle du véhicule, une forte odeur de cannabis était présente. Le passager et le conducteur ont été contrôlés. Tous deux étaient déjà connus de la police pour des faits de stupéfiants. Le conducteur était en possession de 10 pacsons de cocaïne cachés dans ses sous-vêtements et d’une somme de 390 euros en espèces. Le passager avait, pour sa part, deux pacsons de cannabis sur lui ».

« Les domiciles des suspects ont été perquisitionnés. Dans le cas du passager, la perquisition n’a révélé aucun élément. Par contre, au domicile du conducteur, les inspecteurs ont saisi une quantité de 2,356 kilos de haschisch, une somme de 2.120 euros en espèces, une quantité de 177,2 grammes de marijuana, trois pacsons de cocaïne, une balance de précision, une arme chargée et des munitions », a détaillé la police.

Les suspects ont été auditionnés puis mis à la disposition du parquet. Ils ont ensuite été inculpés par le juge d’instruction pour détention de stupéfiants manifestement destinés à la vente. Le conducteur a été placé sous mandat d’arrêt et le passager a été relaxé.