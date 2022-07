Infrastructures sportives: 43 millions sur 3 ans à partager entre les 19 communes de Bruxelles

Face à la pression démographique, les infrastructures ne sont pas assez nombreuses pour répondre aux demandes et les clubs sportifs affichent souvent complet avant l’entame de la saison. "Pourtant, véritable vecteur de sociabilisation, de fédéralisation, d’éducation et de développement personnel, le sport participe à une bonne santé générale, stimule la confiance en soi et inculque des valeurs essentielles au vivre-ensemble. La pratique d’un sport doit devenir un droit", a souligné mardi le ministre Bernard Clerfayt, (DéFI), en charge des infrastructures sportives communales.

©perspective.brussels

Cadastre des sports

L’appel à projets est assorti d’un critère de sélection prédominant: l’investissement se situe dans l’un des quartiers moins bien dotés en infrastructures sportives.

Pour ce faire, les projets de construction, d’extension, de reconversion ou d’acquisition d’infrastructures sportives seront sélectionnés en priorité sur la base de la cartographie du cadastre des sports.

Deux autres critères viennent compléter la sélection des projets. L’infrastructure doit être d’intérêt supra-local, ce qui permet de mutualiser les besoins. Les modalités d’organisation ont été concertées avec une ou plusieurs communes. Par ailleurs, la commune doit s’engager à appliquer un tarif harmonisé pour les Bruxellois indépendamment de leur commune de résidence.

Les projets répondant à divers indicateurs tels que l’amélioration de la performance énergétique des infrastructures ou encore l’amélioration de l’accessibilité de ces infrastructures, pourront bénéficier d’une majoration de leur subside, a enfin précisé le ministre bruxellois, dans un communiqué.