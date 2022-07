«Slogans de Chicago Boys», «attaques contre l’état de droit»: PS et Écolo unis dans la demande d’une commission d’enquête bruxelloise suite aux Uber Files

Chahid: «L’impunité n’est pas une option»

Le groupe PS du parlement bruxellois s’apprête ainsi à déposer une proposition de constitution d’une commission d’enquête sur les pratiques du groupe multinational dans la capitale. C’est ce qu’annonce lundi le chef de groupe socialiste, Ridouane Chahid.

"Enquêtes de détectives privés dirigées contre des ministres bruxellois, violations répétées de lois sectorielles, destructions de données, obstructions à la Justice, organisation de fausses manifestations, soupçons de fraude fiscale, sociétés écran pour contourner la législation bruxelloise, etc. sont autant d’attaques contre notre État de droit et notre démocratie", a expliqué Chahid.

"Face à des comportements aussi violents, l’impunité n’est pas une option pour le PS", a-t-il ajouté.

De son côté, le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, a fait savoir qu’il interpellera le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, afin qu’il fasse usage de son droit d’injonction positive à l’égard du parquet. Les agissements révélés par le consortium international de journalistes méritent à ses yeux l’ouverture d’une enquête judiciaire. Rien n’indique en outre que ces faits ont cessé, notamment en matière de fraude fiscale, a-t-il souligné.

La place d’Uber ou de sociétés offrant les mêmes services de transport dans la capitale belge, comme dans d’autres grandes villes dans le monde, a donné lieu à d’âpres débats politiques et a débouché sur une réforme du "plan taxi" approuvée par le parlement régional au mois de juin.

Pitseys (Écolo): «Des slogans de Chicago boys»

Écolo de son côté soutient cette demande de création d’une commission d’enquête au parlement bruxellois sur les agissements d’Uber.C’est ce qu’indique ce 11 juillet le chef de groupe vert John Pitseys. Il réclame également que le CEO d’Uber Belgique soit auditionné par le parlement régional le plus rapidement possible.

"Les faits exposés par la presse sont graves en effet. Obstruction à la justice, dissimulation de fichiers, embauche de manifestants bidons, utilisation de détectives privés, évasion fiscale… Les dirigeants d’Uber plaisantent entre eux à coup de slogan de Chicago boy: "il vaut mieux demander le pardon qu’une permission". Pour ce qui nous concerne, on voudrait d’abord une explication franche", a déclaré M. Pitseys sur Twitter.

Aux yeux des écologistes, une commission d’enquête parlementaire se justifie car les faits visés "se situent à la lisière du politique et du judiciaire". "On parle ici de pratiques délictueuses ou quasi-délictueuses qui ont un impact sur la gestion publique", a ajouté le chef de groupe.

Les documents révélés dans la presse portent sur les années 2013 à 2017. Les Verts souhaitent savoir si les pratiques incriminées se sont poursuivies dans les années qui ont suivi, et au cours desquelles le débat politique sur Uber a été intense à Bruxelles.

Bouchez (MR): «Et les taxis?»

Le PS et Écolo constituent les deux groupes les plus importants du parlement bruxellois. Le MR, premier groupe de l’opposition, a sèchement balayé la proposition de commission d’enquête. "Il serait surtout grand temps de demander une commission d’enquête sur le fonctionnement des taxis à Bruxelles et les relations avec certains politiques. Ce serait plus utile que se faire mousser avec des infos déjà connues et datant de 2017", a lancé le président, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.